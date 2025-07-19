الإسماعيلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد أحمد الشيخ

دخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، في مفاوضات جادة مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لتجديد تعاقده بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، وذلك بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد النادي على عدد كبير من اللاعبين الشباب بعد رحيل عناصر الخبرة.

تجديد عقود عدد من اللاعبين

نجحت إدارة الدراويش مؤخرًا في تجديد عقود بعض اللاعبين، حيث تم تمديد عقد عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لموسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لموسم واحد، بعد انتهاء عقودهم بنهاية الموسم.

رحيل عدد من لاعبي الفريق

شهدت صفوف الإسماعيلي رحيل عدد من اللاعبين بالمجان، أبرزهم عماد حمدي وكمال السيد اللذان انضما لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد المنتقل إلى الجونة، بينما لا يزال محمد بيومي يدرس خيار البقاء أو الانتقال إلى إنبي.

تصريحات أحمد الشيخ تكشف المعاناة

كشف أحمد الشيخ، عبر حسابه على “فيس بوك”، كواليس انضمامه للإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه انضم في يناير الماضي بناءً على طلب من إيهاب جلال رغم ارتباطه وقتها بمودرن سبورت. وأوضح أنه خاض المباريات رغم حاجته للتأهيل، مما أدى لتفاقم إصابته.

تكاليف العلاج على نفقته الشخصية

أوضح الشيخ أنه أجرى عملية جديدة في قطر وتحمل كافة التكاليف بنفسه، بما في ذلك العملية والإقامة والطيران، مشيرًا إلى أنه اضطر لبيع سيارته لتغطية نفقات التأهيل، التي بلغت 13 ألف جنيه للجلسة الواحدة.

غياب التواصل من إدارة النادي

أعرب الشيخ عن استيائه من تجاهل إدارة النادي لمتابعة حالته أو التواصل معه لتجديد عقده، مؤكدًا أن ما تم تحويله له كان جزءًا بسيطًا من مستحقاته. واختتم قائلاً إن فكرة انتظار فتح القيد لتحديد مصيره أمر “مهين”، مضيفًا: “أكرم لي أقعد في البيت”



