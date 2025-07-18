قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005
أحمد سنجاب: القوات الدولية تساهم في دعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجيش اللبناني
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
نط من الرابع.. عامل ينهي حياته لمعاناته من اكتئاب في حدائق أكتوبر
أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم
الداخلية السورية تنفي الأخبار المتداولة بشأن دخول قواتها إلى السويداء
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قرية محلة مرحوم في طنطا
وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة
لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار
طرح جديد من الإسكان الأخضر.. ما شروط التقديم وأسعار الشقق؟
أمين المجلس الأعلى للثقافة: نسعى لتحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن
طفل من المنوفية أبكى الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يتلقى خطابا بوقف القيد لثلاث فترات لهذا السبب

الإسماعيلي
الإسماعيلي
سارة عبد الله

أعلن نادي الإسماعيلي، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بإيقاف قيد النادي لثلاث فترات قادمة.

وكتب نادي الإسماعيلي عبر حسابه على فيسبوك: “بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه”.

وتابع: “العقوبة ستظل مطبقة على النادي حتى يتم سداد 3 فترات قيد، حيث إن القضية لا تزال منظورة في المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ولم يصدر فيها قرار نهائي حتى الآن”.

وأتم البيان: “تمت مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ”.

نادي الإسماعيلي فيفا لجنة الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم بوزارة الأوقاف.. تعرف عليه

الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي

أسرار الصلاة المشيشية.. الشيخ أحمد الطلحي يوضحها

مفتي الجمهورية: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر انطلاقًا من رسالته العالمية

المفتي: التنافس في ميدان العلم من سمات الأمم الراقية والأزهر منفتح على اللغات وعلوم العصر

بالصور

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد