الإسماعيلي يتلقى خطابا بوقف القيد لثلاث فترات لهذا السبب

أعلن نادي الإسماعيلي، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بإيقاف قيد النادي لثلاث فترات قادمة.

وكتب نادي الإسماعيلي عبر حسابه على فيسبوك: “بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه”.

وتابع: “العقوبة ستظل مطبقة على النادي حتى يتم سداد 3 فترات قيد، حيث إن القضية لا تزال منظورة في المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ولم يصدر فيها قرار نهائي حتى الآن”.

وأتم البيان: “تمت مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ”.