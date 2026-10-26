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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: أطالب بالتركيز في عمله حتى لا يفشل مثل 2014

وائل جمعه
وائل جمعه
ميرنا محمود

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، احترامه لقيمة وائل جمعة، مشيرًا إلى أنه يُعد أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، ولا يمكن التقليل من إمكاناته أو مسيرته الكروية.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يوجه رسالة إلى وائل جمعة بضرورة التركيز في عمله الحالي، خاصة أنه سبق له خوض تجربة سابقة مع النادي الأهلي.

وأضاف أن فشل التجربة الحالية سيمثل مشكلة كبيرة لوائل جمعة، في ظل أهمية نجاحه في مهمته الراهنة، وضرورة الاستفادة من خبراته السابقة لتجنب تكرار أي إخفاقات.

وكان قد كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، كواليس الجلسة التي عقدها وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، مع اللاعبين، وموقف الجهاز الفني من منح الفرصة للعناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعين بتجربة الشباب لزيادة المنافسة مع الكبار
وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي تتجه إلى منح عدد من اللاعبين الشباب فرصة المشاركة مع كبار الفريق الأول، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة المنافسة بين اللاعبين، والتأكيد على أن المشاركة في المباريات ستكون مرتبطة بالمستوى الفني والالتزام داخل الملعب.

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة شدد خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات، مؤكدًا أن تراجع مستوى أي لاعب من العناصر الأساسية قد يفتح الباب أمام مشاركة لاعبين آخرين، بما في ذلك العناصر الشابة التي تنتظر الحصول على فرصتها.

وأضاف أن الجلسة التي عقدها مدير الكرة مع اللاعبين لم تستهدف لاعبًا بعينه، وإنما جاءت في إطار توجيه رسالة عامة إلى جميع أفراد الفريق، بضرورة التركيز والالتزام والعمل على استعادة أفضل المستويات خلال المرحلة المقبلة.

وعقد وائل جمعة جلسات منفردة مع بعض اللاعبين داخل مكتبه، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالفريق، دون الكشف عن أسماء اللاعبين الذين شملتهم هذه الجلسات أو تفاصيل الحديث معهم.

باسم مرسي وائل جمعة سهام صالح الاهلي

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