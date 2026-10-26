محمد شبانة: فوجئت بسرعة استجابة وزير الرياضة لتوصيات منتدى مصر 2026

أشاد الإعلامي محمد شبانة بسرعة استجابة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل لتوصيات منتدى مصر 2026، بعد توقيع بروتوكول تعاون بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه، لتطوير مراكز الشباب والساحات الرياضية، وإطلاق المشروع القومي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": إن سرعة تنفيذ التوصيات عقب انتهاء المنتدى تعكس اهتمام الدولة بتحويل ما تم طرحه من مطالب إلى خطوات عملية يستفيد منها المواطن المصري.

وقال محمد شبانة: «فوجئت بخبر توقيع بروتوكول، بين وزارة الرياضة وأحمد عز، وفوجئت بالتوقيع اليوم، لسه المنتدى خلصان امبارح، يعني عايز أقول للوزير كابتن جوهر نبيل، ده لسه المنتدى خلصان امبارح، وينفذ فورًا ما جاء بتوصيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحكومة بعد المنتدى".

وأضاف: " الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ودي حاجة مهمة جدًا لممارسة الرياضة لكل الدنيا".

وأوضح شبانة أن فكرة الساحات الشعبية تمثل خطوة مهمة لإتاحة ممارسة الرياضة أمام المواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الهدف هو استغلال الأراضي والمساحات الفارغة في المدن والقرى والمراكز وتحويلها إلى ملاعب ومناطق رياضية تخدم الشباب والأطفال.

وتابع: "الساحات الشعبية يعني كل حتة فاضية موجودة في بلد، في مدينة أو في قرية أو في مركز، تبقى ساحة شعبية، وكل الناس تمارس فيها، ويخش على طول حد رجل أعمال، ويمهد على طول أرض ويعمل الملاعب، ويبقى فيه ناس إداريين بتدير المكان ده".

وأشار إلى ان هذه الملاعب ستتوفر بإيجارات زهيدة، حتى تكون متاحة أمام المواطنين دون تحميلهم أعباء مالية، قائلًا: "والقيمات الإيجارية ضعيفة، مش يعني مستثمر ييجي يقولك ده الساعة بربعمية جنيه في ملعب الكورة، ولا بخمسمية جنيه، ولا بثلاثمية جنيه، مفيش الكلام ده مع جوهر نبيل".

وأكد شبانة أن وزير الشباب والرياضة أبدى خلال المنتدى انفتاحًا على مناقشة مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تحدث معه قبل انعقاد جلسة الشباب والرياضة بشأن عدد من الملفات والاحتياجات التي رصدها من المواطنين في الشوارع والمدن والقرى.

وقال: "الحقيقة الراجل بكل حرية قال لي: شوف أي حاجة الناس طالباها اتكلم فيها، إحنا ما عندناش مشكلة، إحنا بنشتغل للناس".

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة تركز فى المقام الأول على ضرورة شعور المواطنين بالأثر الحقيقي للمشروعات التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن العلاقة بين الحكومة والمواطن يجب أن تقوم على الاهتمام بالاحتياجات وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة وهو ما تقوم به.

وأوضح شبانة أن المنتدى شهد طرح توصيات وقرارات خدمية في مختلف المجالات، تستهدف المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تعكس توجهًا نحو تقديم خدمات ملموسة للمواطنين بمختلف مستوياتهم.

وتطرق الإعلامي محمد شبانة إلى أهمية الرياضة في بناء الشخصية المصرية، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على المنافسة أو ممارسة الألعاب الرياضية، وإنما يمتد إلى الصحة واكتساب العديد من الصفات الإيجابية.

وقال: "الرياضة النهارده فيها صحة، وفيها صفات كتيرة جدًا بيحتاجها الإنسان المصري في بناء شخصيته، الالتزام والإصرار والسمات الشخصية اللي بيكتسبها".

وأضاف أن ممارسة الرياضة تساعد الشباب على التفكير والتعامل مع الآخرين وتقبل الخسارة والقدرة على النهوض من جديد، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد العناصر المهمة في بناء الشخصية.

واختتم شبانة تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مشيدًا بسرعة استجابته عقب المنتدى، وبالتعاون مع رجال الأعمال لتطوير مراكز الشباب والساحات الرياضية، مشيرًا إلى أن نجاح المسؤولين لا يقاس فقط بحجم المشروعات، وإنما بمدى تأثيرها على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم.