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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل يهنئ أحمد دياب بفوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
باسنتي ناجي

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى النائب أحمد دياب، بمناسبة فوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أُجريت ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

مجلس الشيوخ

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال، والنائب حسام سعيد عبدالفتاح، بعد فوزهما بمنصبي وكيلي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائب نشأت صلاح حته، بمناسبة فوزه بمنصب أمين سر اللجنة.

وأعرب جوهر نبيل عن خالص تمنياته لجميع أعضاء هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالتوفيق والنجاح في مهامهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في مناقشة القضايا والملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم قضايا الشباب والرياضة، وتعزيز العمل المشترك، وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بقطاعي الشباب والرياضة، بما يخدم الشباب المصري ويدعم تطوير المنظومة الرياضية، في إطار من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات.

الشباب والرياضه الاهلي الزمالك منتخب مصر وزير الشباب والرياضة

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