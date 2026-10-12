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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل يبحث مع المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة توسيع التعاون وتمكين الشباب

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع السيد بول كوستر، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالقاهرة، ومدير مكتب اتصال المنظمة لدى جامعة الدول العربية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرياضة من أجل التنمية، والدمج المجتمعي، وتمكين الشباب، وتطوير المهارات الرقمية.

اللقاء يستعرض فرص التعاون في إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، وتطوير برامج الرياضة من أجل التنمية والتربية الإعلامية والمعلوماتية للشباب

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز شراكاتها الدولية، وتوظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدعم الشباب المصري، وتطوير الممارسة الرياضية، وترسيخ دور الرياضة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء فرص البناء على مجالات التعاون القائمة بين الوزارة واليونسكو، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تستهدف توظيف الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الرياضية والشبابية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز دور الرياضة في تحقيق التنمية المجتمعية وترسيخ قيم المشاركة والتسامح وتكافؤ الفرص.

وأشار جوهر نبيل إلى أهمية البناء على مجالات التعاون القائمة مع اليونسكو، والعمل على تطوير مشروعات مشتركة ذات أثر ملموس، خاصة في مجالات الرياضة الدامجة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية مهارات الشباب، ودعم الابتكار الرقمي، مؤكدًا أهمية ربط المبادرات المطروحة باحتياجات الشباب الفعلية، ووضع آليات واضحة لتنفيذها ومتابعة نتائجها.

ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المجالات التي تسهم في توسيع فرص مشاركة الشباب في التنمية، وتوظيف الرياضة لدعم الإدماج الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار  بول كوستر إلى أهمية تطوير برامج مشتركة تستند إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وتدعم الرياضة الدامجة وتنمية المهارات الرقمية والتربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التنسيق المؤسسي في ضوء اضطلاع مصر برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة «CIGEPS» خلال الفترة 2026–2027، بما يدعم مشاركة مصر في صياغة التوجهات الدولية المرتبطة بالتربية البدنية والرياضة، ويعزز دورها في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما ناقشا سبل التنسيق بشأن التحضيرات الموضوعية للمؤتمر الدولي لوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة «MINEPS VIII»، مع التركيز على قضايا الرياضة الآمنة والمنصفة، وتوسيع فرص الممارسة الرياضية، وتعزيز دور الرياضة في تحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى سبل استكمال التعاون في إطار مبادرة «Fit for Life»، خاصة البرامج المنفذة بمحافظة الإسماعيلية، والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتوسيع نطاق تطبيق الممارسات الداعمة للتربية البدنية والرياضة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في التعريف بالدليل الإرشادي للرياضة الدامجة «Breaking Barriers Step-by-Step Guide to Sport Inclusive»، من خلال فعالية مشتركة تسهم في نشر مفاهيم الرياضة للجميع، وتدعم قدرات العاملين في المجال الرياضي على تطوير بيئات أكثر إتاحة وشمولًا.

وفي ملف الشباب، ناقش الجانبان فرص تطوير برامج مشتركة تدعم الابتكار الرقمي وتنمية مهارات الشباب، من خلال الهاكاثونات والمبادرات التفاعلية التي تتيح لهم تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير النقدي والتعامل الواعي والمسؤول مع المحتوى الرقمي.

كما شملت المناقشات فرص توسيع برامج التربية الإعلامية والمعلوماتية للشباب، بما يعزز قدرتهم على تقييم المعلومات والتحقق من مصادرها والتعامل مع التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، فضلًا عن تصميم مبادرات تدعم التطوع والمشاركة المدنية والتنمية المجتمعية.

وتناول اللقاء كذلك فرص الاستفادة من الدور الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة ومكتب اتصال المنظمة لدى جامعة الدول العربية، في دعم المبادرات الشبابية والرياضية المشتركة على المستوى العربي، وتبادل الخبرات بين الدول، وربط الفعاليات الرياضية الدولية برسائل التنمية والتمكين والإدماج الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المستمر، وتحديد الأولويات المشتركة، والعمل على بلورة برامج تنفيذية واضحة تتضمن آليات للمتابعة وتقييم النتائج، بما يدعم استدامة التعاون ويعزز أثره في مجالات الشباب والرياضة والتنمية

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مكتب منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة اليونسكو

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