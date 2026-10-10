وزير الشباب والرياضة في الغربية اليوم.. افتتاح ملعب بسبرباي ومشروعات بزفتى

يستقبل اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان المحافظة ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لافتتاح عدد من الملاعب والمشروعات الخدمية بمركزي طنطا وزفتي .



جولة وزير الشباب والرياضة



كما تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سبرباي بمركز طنطا وتفقد الأنشطة الرياضية بمركز شباب نهطاي بمركز زفتي (صالة الجيم -صالة ألعاب تنس الطاولة - صالة الإجتماعات) فضلا عن افتتاح المشروع الاستثماري بمركز التنمية الشبابية بمدينة زفتي (حمام السباحة _الملاعب المنجلة_ملعب البادل _ ملعب الإسكيت) .

افتتاح ملاعب شبابية



الجدير بالذكر أن من المحتمل مشاركة وزير الشباب والرياضة في حضور فعاليات بطولة كرة القدم التابعة لمؤسسة عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابه بنطاق دائرة مركز زفتي .