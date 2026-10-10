تمتلك كوادر شبابية هائلة.. جوهر نبيل يهنئ محافظة الغربية بعيدها القومي

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات تلبي احتياجات الشباب.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك عقب استقبال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لمعالي الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، في مستهل جولته التفقدية بالمحافظة، والتي تتضمن افتتاح ومتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب بالتزامن مع احتفالات الغربية بعيدها القومي الـ228 وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

دعم وزارة الشباب والرياضة



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ما تمتلكه محافظة الغربية من إمكانات وكوادر شبابية ورياضية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة العمل المشترك لدعم الأنشطة والمبادرات التي ترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

ترحيب بجولة افتتاح ملاعب الشباب والرياضة

ومن جانبه، رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمعالي الوزير جوهر نبيل، موجّهًا له الشكر والتقدير على التعاون المستمر ودعم جهود المحافظة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، مشيدًا بمشاركة الشباب في فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي الـ228، والتي تضمنت جولة ميدانية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي بمركز ومدينة زفتى، للتعرف عن قرب على ما تحقق من مشروعات تنموية وخدمات متكاملة تمس حياة المواطنين.

دعم مبادرة “بوعينا بتطور بلدنا”

وأكد المحافظ أن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تستهدف ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب وتعريفهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب في إعداد أجيال واعية بقضايا وطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، ونقل ما تشهده المحافظة من مشروعات وإنجازات إلى أقرانهم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء ويؤكد دور الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية.