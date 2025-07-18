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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبيقفش على حد.. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة لـ وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

علق طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، على أزمة وسام أبو علي لاعب الأهلي، بشأن طلبه الرحيل لأحد أندية الدوري الأمريكي.

وقال طارق سليمان في تصريحات إذاعية: “الأهلي مقصرش مع وسام أبو علي في أي حاجة، واتنجم في كأس العالم للأندية على مستوى العالم كله”.

وأضاف: “لو عايز تمشي أو متكملش مع الأهلي كان يكون عن طريق التفاوض وليس الضغط، الخطيب بطل كورة والأهلي موقفش، بمعنى إن النادي ميقفش على حد”.

وأختتم: “الأهلي هو اللي بيصنع النجوم، مفيش لعيب أو مدرب ليه فضل على النادي الأهلي، ومكنتش متوقع من وسام المعاملة دي”.

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

النادي الأهلي طارق سليمان وسام أبو علي

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