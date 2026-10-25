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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث من الجانب الياباني لبحث الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيدة يوكو كاميكاوا
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيدة يوكو كاميكاوا
حنان توفيق

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المنعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيدة يوكو كاميكاوا، الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب» من الجانب الياباني، لبحث مستجدات الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتعاون القائم بين مصر واليابان في إطار الرئاسة المشتركة للحوار، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الفرق الفنية. وتناول اللقاء المبادرات المقترحة لتعزيز الترابط بين المياه والنظم الإيكولوجية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات ونظم الإنذار المبكر لمواجهة التحديات المناخية، إلى جانب دعم مشاركة القيادات الشابة وتحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢٦، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل المبادرات المطروحة والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ، مع دعم متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها خلال التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٨ في طاجيكستان.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، من خلال تبادل البيانات والمعلومات العلمية والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية والتحليلات الرقمية لفهم دورة المياه على مستوى الأحواض، بما يدعم بناء رؤية علمية مشتركة للتحديات المائية والمناخية ويعزز التعاون وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول.

كما بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون الثنائي في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الدكتور سويلم إلى اليابان، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الدراسية ودعم التعاون الفني، بما يعزز الشراكة المصرية اليابانية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه.

الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه تعزيز التعاون الدولي الإمارات العربية الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

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