قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة
وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025-2026
جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته خلال كأس العالم
وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً وفرص لسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
زلزالان بقوة 5.2 و5.7 ريختر يضربان أفغانستان والصين
لميس الحديدي: البورصة عاشت يومًا داميًا وخسائرها تحاوزت الـ 170 مليار جنيه
احتجاجات كبيرة.. عشرات الآلاف من الحريديم يحتشدون في إسرائيل تحت راية التوراة
عدادات كودية وبطاقات تموينية موقوفة.. برلماني يتحدث عن معاناة المتصالحين على مخالفات البناء
رانيا يعقوب تكشف كواليس وقف التداول بالبورصة.. وخسائر السوق تتجاوز 171 مليار جنيه
عمرو أديب: تحذيرات بريطانية من تهديدات أمنية محتملة ومخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: برميل النفط يصل لـ117 دولارًا.. والعملة تقترب من 56 جنيها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النفط والدولار أصبحا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها يوميًا، موضحة أن سعر النفط وصل إلى 117 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، بينما اقترب الدولار من 56 جنيهًا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتوترات الإقليمية والدولية.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين يمثل أحد أبرز أسباب الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن التضخم في أوروبا وصل إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، في وقت تشهد فيه فرنسا وميلانو بإيطاليا احتجاجات على خلفية ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الضغوط، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأضافت أن رئيس الوزراء وجّه بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، معتبرة أن ذلك يعكس توجه الدولة إلى التحوط وتأمين احتياجاتها في أوقات عدم اليقين، لكنه يعني أيضًا أن تأمين الاحتياجات قد يتم بأسعار مرتفعة، بعدما زادت تكلفة السلع والمنتجات.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والدولار يفرض تحديات إضافية، موضحة أن الدولة قد تكون اشترت احتياجاتها سابقًا بأسعار أفضل، لكنها تضطر الآن إلى الشراء بأسعار أعلى لتأمين الإمدادات، في ظل ارتفاع تكلفة مختلف السلع والخدمات.

ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس، وسط جدل بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي أو رفعها، في ضوء التطورات الاقتصادية والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وشددت على أهمية متابعة تطورات مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إلى جانب حركة النفط وسعر الدولار، مؤكدة أن هذه الملفات أصبحت حاضرة في المتابعة اليومية لأي شخص مهتم بالاقتصاد، وليس فقط لدى المتخصصين أو الحكومة، لأنها تؤثر في اتجاهات الأسعار والاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

لميس الحديدي أخبار توك شو الإعلامية لميس الحديدي أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

صدى البلد 2

إنجي علاء تكشف كواليس أزمتها الصحية: العملية استمرت 6 ساعات ورحلة التعافي لم تنته

لميس الحديدي

لميس الحديدي: برميل النفط يصل لـ117 دولارًا.. والعملة تقترب من 56 جنيها

الكهرباء

الحكومة: مخزون السلع الإستراتيجية يكفي 6 أشهر.. وتحركات لتأمين احتياجات الطاقة والأدوية

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد