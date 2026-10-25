كيفية استخراج شهادة الميلاد 2026

يبحث كثير من المواطنين عن أسهل الطرق للحصول على شهادة الميلاد المميكنة في مصر خلال عام 2026، في ظل الحاجة إلى هذه الوثيقة لإنجاز معاملات حكومية وتعليمية وخدمية متعددة.

وتتنوع وسائل استخراج الشهادة بين مكاتب السجل المدني والمراكز النموذجية والخدمات الإلكترونية، إلى جانب ماكينات الأحوال المدنية الذكية المتاحة في عدد من المواقع الحيوية.

كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

وتختلف تكلفة الحصول على شهادة الميلاد بحسب نوع الوثيقة وطريقة استخراجها، وهو ما يدفع المواطنين إلى التعرف على الرسوم المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لتوفير الوقت وتجنب تكرار الزيارة إلى مقار الأحوال المدنية.

وينبغي التأكد من الرسوم المطبقة وقت تقديم الطلب، إذ قد تختلف التكلفة النهائية وفقا لنوع الخدمة ومكان الحصول على الوثيقة وأي رسوم إضافية مقررة.

خطوات استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال التوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني أو المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، واستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الوثيقة.

وتشمل خطوات استخراج الشهادة ما يلي.

1. التوجه إلى مقر السجل المدني وتقديم طلب استخراج شهادة الميلاد.

2. استيفاء النموذج المخصص للحصول على صورة من الوثيقة، المعروف باسم نموذج 40، وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.

3. تقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من هوية صاحب الشهادة ومراجعة المعلومات المسجلة.

4. في حال عدم ظهور البيانات إلكترونيا أو وجود اختلاف في المعلومات المسجلة، قد يتطلب الأمر تقديم مستخرج ورقي أو صورة معتمدة من شهادة الميلاد لاستكمال المراجعة والتصحيح.

5. استكمال الإجراءات المقررة وسداد الرسوم المطلوبة ثم استلام الشهادة.

ويفضل التأكد من المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية، خاصة في الحالات التي تتعلق بتصحيح البيانات أو عدم ظهورها على النظام الإلكتروني.

كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

كيفية استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر منصة مصر الرقمية

تتيح الخدمات الحكومية الرقمية إمكانية الحصول على بعض الوثائق الرسمية إلكترونيا، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات والحد من التكدس داخل مكاتب السجل المدني، وذلك وفقا للخدمات المتاحة للمستخدم.

ويمكن تقديم طلب استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية عند إتاحة الخدمة.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

2. اختيار خدمات الأحوال المدنية والبحث عن خدمة استخراج شهادة الميلاد.

3. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر.

4. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات صاحب الشهادة واسم الأم.

5. مراجعة المعلومات المسجلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

6. سداد الرسوم المقررة باستخدام وسيلة الدفع المتاحة.

7. تحديد عنوان الاستلام إذا كان التوصيل متاحا، ومتابعة الطلب حتى استلام الوثيقة.

ويجب مراجعة البيانات بعناية قبل تأكيد الطلب لتجنب تأخر استخراج الشهادة بسبب وجود أخطاء أو معلومات غير مكتملة.

استخراج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية الذكية

تعد ماكينات الأحوال المدنية الذكية إحدى الوسائل التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية، إذ تتيح تنفيذ عدد من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتظار داخل مكاتب السجل المدني التقليدية.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة تشبه ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن للمستفيد إدخال البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لاستكمال إجراءات الحصول على الوثيقة، وفقا للخدمات التي تدعمها كل ماكينة.

ويسهم التوسع في استخدام هذه الوسائل في تسريع تقديم الخدمات وتخفيف الضغط على مكاتب الأحوال المدنية، ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

أماكن ماكينات السجل المدني الذكية

توجد ماكينات الأحوال المدنية الذكية في عدد من المواقع الحيوية والمراكز التجارية، ومن بين المواقع الواردة التي تتوافر بها هذه الماكينات ما يلي.

مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

سيتي ستارز بمدينة نصر.

مول مكسيم.

سيتي سنتر المعادي.

مطار القاهرة الدولي.

مول طنطا بمحافظة الغربية.

ويفضل التأكد من استمرار وجود الماكينات في هذه المواقع ومدى توافر خدمة استخراج شهادة الميلاد بها قبل التوجه إليها، إذ قد تختلف الخدمات المتاحة من ماكينة إلى أخرى.

من يحق له استخراج شهادة الميلاد؟

تخضع عملية استخراج شهادة الميلاد لضوابط تتعلق بصفة مقدم الطلب وصلته بصاحب الوثيقة، وقد تسمح الإجراءات باستخراجها من جانب صاحب الشهادة أو بعض أقاربه وفقا للشروط المعمول بها.

وتشمل الفئات الواردة ضمن المسموح لهم بتقديم طلب استخراج الشهادة ما يلي.

صاحب الشهادة نفسه.

الأب أو الأم.

الأخ أو الأخت.

الزوجة أو الأبناء.

العم أو الجد أو الخال.

ويجب مراعاة أن قبول الطلب يتوقف على استيفاء شروط الخدمة والتحقق من صفة مقدم الطلب، لذلك يفضل الرجوع إلى قطاع الأحوال المدنية للتأكد من الفئات المسموح لها باستخراج الوثيقة والمستندات المطلوبة لكل حالة.