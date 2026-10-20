كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

يبحث المواطنون عن أسعار استخراج شهادة الميلاد في 2026، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها من السجل المدني أو عبر المنصات الإلكترونية والماكينات الذكية.

وينبغي التأكد من الرسوم المطبقة وقت تقديم الطلب من خلال الجهات الرسمية، إذ قد تختلف التكلفة وفقا لنوع الخدمة والإجراءات المطلوبة.

خطوات استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال التوجه إلى أحد فروع السجل المدني أو المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، مع استكمال الإجراءات المحددة للحصول على الوثيقة.

وتبدأ الخطوات بالتوجه إلى مقر السجل المدني وتقديم طلب استخراج شهادة الميلاد، ثم استيفاء النموذج المخصص للحصول على صورة من الوثيقة أو المستند، المعروف باسم نموذج 40، وفقا لطبيعة الطلب.

بعد ذلك يقدم المواطن البيانات والمستندات المطلوبة للتحقق من هوية صاحب الشهادة ومراجعة المعلومات المسجلة في قواعد البيانات. وفي حال عدم ظهور البيانات إلكترونيا أو وجود اختلاف في بيانات الميلاد، قد تطلب الجهة المختصة تقديم مستخرج ورقي من شهادة الميلاد أو صورة معتمدة منه، لاستكمال إجراءات المراجعة والتصحيح عند الحاجة.

وعقب الانتهاء من مراجعة الطلب واستيفاء المتطلبات المقررة، يمكن استلام شهادة الميلاد وفقا للإجراءات المتبعة في جهة تقديم الخدمة.

كيفية استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر منصة مصر الرقمية

تتيح الخدمات الحكومية الإلكترونية إمكانية إنجاز بعض المعاملات عن بعد، بما يساعد على تقليل الحاجة إلى زيارة مقار الأحوال المدنية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ويمكن الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم مراجعة قائمة خدمات الأحوال المدنية واختيار خدمة استخراج شهادة الميلاد إذا كانت متاحة للمستخدم وتنطبق عليه شروطها.

وتشمل الإجراءات إدخال بيانات المستفيد واسم الأم واستكمال المعلومات المطلوبة، ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

وبعد ذلك يتم سداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع المتاحة، مع تحديد عنوان الاستلام إذا كان خيار توصيل الوثيقة متوفرا ضمن الخدمة.

ويستطيع المواطن الدخول إلى منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي التالي.

https://digital.gov.eg/

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تمثل ماكينات الأحوال المدنية الذكية إحدى الوسائل التي تساعد على الحصول على عدد من الوثائق الرسمية إلكترونيا، إذ تتيح تنفيذ الخدمات المتاحة من خلالها دون الحاجة إلى الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة مشابهة لماكينات الصراف الآلي، حيث يختار المستخدم الخدمة المطلوبة ويتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة، وفقا لنوع الوثيقة والخدمات التي توفرها الماكينة.

وتسهم هذه الوسيلة في تسهيل الحصول على المستندات الرسمية وتقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، ضمن جهود التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

توجد ماكينات الأحوال المدنية الذكية في عدد من المواقع الحيوية والمراكز التجارية بالقاهرة والمحافظات، ومن بين المواقع الواردة ضمن أماكن توافرها ما يلي.

- مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

- سيتي ستارز بمدينة نصر.

- مول مكسيم.

- سيتي سنتر المعادي.

- مطار القاهرة الدولي.

- مول طنطا بمحافظة الغربية.