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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شهادة دليفري.. كيفية الحصول على شهادة ميلاد مميكنة في دقائق وأسعارها

شهادة ميلاد مميكنة
شهادة ميلاد مميكنة
خالد يوسف

أتاحت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية متكاملة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة عبر موقعها الرسمي أو بوابة مصر الرقمية، تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توفير الوقت والجهد، وإلغاء الحاجة للتوجه المباشر لمكاتب السجل المدني، وباتباع خطوات بسيطة، بات بإمكان أي مواطن الحصول على وثائقه الرسمية وسداد الرسوم إلكترونياً، لتصل الخدمة إلى باب منزله بكفاءة عالية وأمان تام.

رابط استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا

تعد خدمة استخراج شهادة الميلاد أونلاين من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي باستخدام الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، واستلام الوثيقة في الموعد المحدد.

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية عبر الموقع الرسمي بالضغط هـــنـــــا.

وتتيح المنصة عددًا من الخدمات الرقمية، من بينها استخراج شهادات الميلاد المميكنة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة طلبات الحصول على الوثائق الرسمية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة أونلاين

يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيًا للشخص نفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، مثل الوالدين أو الأشقاء، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على موقع وزارة الداخلية.

ـ اختيار خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة أونلاين

ـ إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة، وتشمل:

ـ درجة القرابة بمقدم الطلب.

ـ الاسم الرباعي للمستفيد.

ـ اسم الأم.

ـ الرقم القومي.

ـ الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

ـ إدخال بيانات مقدم الطلب واختيار طريقة الدفع المناسبة.

ـ استكمال الطلب وانتظار تحديد موعد ومكان استلام الشهادة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيًا

ـ تبلغ تكلفة استخراج شهادة الميلاد المميكنة عبر الإنترنت 65 جنيها، ويتم تسليم الوثيقة خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

شروط استخراج شهادة الميلاد أونلاين

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط للاستفادة من خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيًا، أبرزها:

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 

ـ إدخال اسم المستفيد واسم الأم بدقة، لأن هذه البيانات يتم طباعتها على الشهادة.

ـ أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ـ التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب لتجنب تأخير إصدار الوثيقة.

مزايا استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

تساعد خدمة استخراج شهادة الميلاد أونلاين المواطنين في الحصول على الوثيقة بسهولة وسرعة، ومن أبرز مزاياها:

ـ توفير الوقت والجهد.

مزايا استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

ـ إمكانية تقديم الطلب من المنزل.

ـ تقليل الحاجة إلى الانتظار داخل الجهات الحكومية.

ـ سهولة متابعة إجراءات الحصول على الوثيقة.

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