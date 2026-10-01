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بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026

دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026 بالرقم القومي
دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026 بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2026، وذلك وفق الموعد الدوري المقرر من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استمرار إتاحة المستحقات للمستفيدين في مختلف المحافظات على مدار الشهر، حيث يستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 17 مليون مواطن، وتبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، ويمكن للمستحقين الاستعلام عن حالة البطاقة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا ومساندتها في مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

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ما هو موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026؟

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي عمليات صرف المستحقات المالية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 بدءًا من يوم الخميس 15 نوفمبر 2026، مع ضمان استمرار فتح باب الصرف طوال أيام الشهر لمنع الازدحام والتسهيل على المواطنين في مختلف المحافظات، ويشمل الدعم النقدي نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن بموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه.

ما هي أماكن ومنافذ صرف الدعم النقدي؟

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الحصول على الدعم النقدي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة عبر مجموعة متكاملة من المنافذ والوسائل الرسمية المعتمدة الآتية: . مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات. . ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك. . منافذ الصرف المرتبطة ببطاقات ميزة البنكية. . المحافظ الإلكترونية وفق الخدمات المتاحة للمستفيد. كما تمكّن بطاقة الصرف أصحابها من استخدام قيمة الدعم في إجراء بعض عمليات الشراء وسداد عدد من المعاملات والخدمات إلكترونيًا بحسب الخدمات المتاحة.

كيف يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة رقمية تتيح الاستعلام الفوري عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وبيانات الاستحقاق للراغبين في متابعة موقفهم عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة استعلام.

تظهر للمستفيد كافة بيانات البطاقة وحالة الاستحقاق الخاصة به.

ما هي شروط وضوابط استحقاق دعم تكافل وكرامة؟

تحدد وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للحصول على مستحقات برنامج تكافل وكرامة، والتي تتضمن الفئات والاشتراطات الآتية: . أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية. . انطباق معايير الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي على الأسرة أو الفرد المتقدم. . عدم وجود دخل ثابت للمتقدم أو مصدر دخل يتجاوز الحدود المقررة قانونًا للاستحقاق. . استيفاء الشروط الخاصة بالفئات المستحقة التي تشمل كبار السن وذوي الإعاقة والمصابين ببعض الأمراض المزمنة وفق الضوابط المعمول بها. . الالتزام بانتظام الأبناء في الدراسة بنسبة الحضور المقررة بالنسبة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى جانب الالتزامات الخاصة بالرعاية الصحية والتوعية الأسرية.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم؟

يتطلب التقدم للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة التوجه المباشر إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل السكن وتقديم المستندات والوثائق الرسمية الآتية: . صورة من بطاقة الرقم القومي. . شهادات ميلاد الأبناء. . وثيقة الزواج أو الطلاق إن وجدت. . بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا. . التقارير الطبية للحالات المرضية أو حالات الإعاقة.

ما هي النصائح الهامة الواجب اتباعها قبل الصرف؟

يُوصى المستفيدون بضرورة التأكد التام من صلاحية بطاقة الصرف قبل التوجه إلى المنافذ المخصصة للحصول على الدعم، مع مراعاة الحفاظ على البيانات السرية للبطاقة وعدم إفشائها أو مشاركتها مع الآخرين، ويستحسن الاستفادة من تنوع منافذ الصرف لتقليل التكدس والازدحام وتسهيل الحصول على المستحقات خلال الأوقات المتاحة طوال الشهر.

جدير بالذكر أن عملية صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2026 كانت قد بدأت اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر عبر منافذ الصرف الرسمية للمستفيدين المستحقين.

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