من الدعم إلى الإنتاج.. بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلاً حتى 30 ألف جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إمكانية التقدم للحصول على تمويل للمشروعات متناهية الصغر بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، في خطوة هامة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، حيث تهدف هذه المبادرة التنموية إلى مساندة أصحاب الدعم النقدي في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومستدامة، بما يضمن لهم توفير مصادر دخل ثابتة، وتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، والانتقال التدريجي من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

قيمة تمويل بنك ناصر لمستفيدي تكافل وكرامة

تتراوح قيمة التمويل المقدم من بنك ناصر الاجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و30 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لاحتياجات المشروع ونسبة عبء الدين، بما يساعد الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر على توفير جزء من احتياجاتهم التمويلية.

بنك ناصر الاجتماعي

وتتراوح مدة التمويل بين عام وثلاثة أعوام، بحسب طبيعة المشروع، مع الالتزام بسداد الأقساط شهريًا وفقًا للضوابط المحددة للحصول على التمويل.

مشروعات يمولها بنك ناصر الاجتماعي

يستهدف التمويل دعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح للمستفيدين اختيار المشروع المناسب لقدراتهم وخبراتهم وطبيعة السوق المحيطة بهم.

مشروعات يمولها بنك ناصر الاجتماعي

وتشمل الأنشطة التي يمكن تمويلها المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية التي تتيح لأصحابها العمل من المنزل وتحقيق دخل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك ناصر

حدد بنك ناصر الاجتماعي مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها عند التقدم بطلب للحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتشمل ما يلي:

تمويل بنك ناصر

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للعميل.

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للضامن.

- إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل.

- إيصال مرافق حديث لمقر المشروع.

- عقد إيجار أو تمليك لمحل إقامة العميل.

- عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

شروط الحصول على تمويل بنك ناصر لمستفيدي تكافل وكرامة

يتطلب الحصول على التمويل الالتزام بمجموعة من الشروط المتعلقة بعمر المتقدم وقيمة القرض ومدة السداد، وتتمثل أبرزها في الآتي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 60 عامًا وقت منح التمويل.

مستفيدي تكافل وكرامة

- تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و30 ألف جنيه.

- تتراوح مدة التمويل من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

- سداد الأقساط بصورة شهرية.

- تحديد قيمة التمويل وفقًا لاحتياجات المشروع ونسبة عبء الدين.