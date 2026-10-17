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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جوائز الدولة التشجيعية 2026| بوابة المجد العلمي للباحثين الشباب.. الشروط وقيمة الدعم

جوائز الدولة التشجيعية
جوائز الدولة التشجيعية
خالد يوسف

تتصدر جوائز الدولة التشجيعية لعام 2026 اهتمامات الأوساط الأكاديمية والبحثية في مصر، تزامناً مع إعلان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم والترشيح لرواد الفكر والابتكار.

وفي ظل سعي الدولة الحثيث لدعم التميز العلمي والتكنولوجي وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته، تمثل هذه النسخة محطة فارقة للباحثين الشباب الطامحين لتحويل أبحاثهم إلى واقع ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة، مع رصد مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل فائز ضمن 40 جائزة تغطي مختلف المجالات العلمية الحيوية.

آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة 2026

حددت الأكاديمية يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإرسال طلبات الترشح والتقدم، مشددة على عدم قبول المستندات أو الأبحاث المقدمة باليد، وضرورة تأكيد إرسال ملفات الترشح والإنتاج العلمي عبر البريد الإلكتروني، هــنــــــــا

شروط وقيمة جوائز الدولة التشجيعية 2026

تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ويصل إجمالي عددها إلى 40 جائزة في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، موزعة على الفروع التالية:

- الرياضيات.

- الفيزياء.

- الجيولوجيا.

- الكيمياء.

- البيولوجيا.

- الزراعة.

- الطب.

- الهندسة.

ويشترط للتقدم ألا يزيد عمر الباحث على 40 عامًا في 31 ديسمبر 2026، بما يجعل هذه الجوائز إحدى فرص التكريم العلمي الموجهة إلى الباحثين الشباب أصحاب الإنتاج البحثي المتميز.

تفاصيل جوائز الدولة الأخرى لعام 2026

إلى جانب الجوائز التشجيعية، تشمل جوائز الدولة ثلاث فئات أخرى، تختلف من حيث القيمة المالية وعدد الجوائز وطبيعة التكريم، على النحو التالي:

جوائز النيل 

جوائز النيل

تضم جائزتين، قيمة كل منهما 500 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية. وتُخصص إحداهما للعلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، والأخرى للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم هذه المجالات.

جوائز الدولة التقديرية

تشمل 10 جوائز، تبلغ قيمة كل منها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، موزعة بالتساوي بين العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة المرتبطة بها.

جوائز الدولة للتفوق

تضم 7 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية فضية. وتشمل جائزة واحدة في كل من العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، فضلًا عن 3 جوائز في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

جوائز أكاديمية البحث العلمي 2026

بالتوازي مع جوائز الدولة، أعلنت الأكاديمية جوائز الرواد وجوائز المرأة لعام 2026، لتكريم الإنجازات العلمية والتكنولوجية وإبراز إسهامات الباحثات في عدد من التخصصات.

جوائز الرواد

تضم 4 جوائز، قيمة كل منها 100 ألف جنيه، في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية. 

وتُمنح لكبار علماء مصر ممن قدموا إنجازات إنشائية أو علمية أو تكنولوجية، وتتولى الجامعات والهيئات والمراكز البحثية ترشيح المتقدمين، بواقع مرشح واحد لكل مجال من كل جهة.

جائزة المرأة 

جوائز المرأة

تغطي الجوائز أربعة مجالات هي الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، وتنقسم إلى فئتين:

- الجوائز التقديرية للمرأة: تشمل 4 جوائز، قيمة كل منها 50 ألف جنيه، للباحثات اللاتي تجاوزن 45 عامًا في 31 ديسمبر 2026.

حرم رئيس الجمهورية 

- الجوائز التشجيعية للمرأة: تشمل 4 جوائز، قيمة كل منها 30 ألف جنيه، للباحثات اللاتي لا يتجاوز عمرهن 45 عامًا في 31 ديسمبر 2026.

وتتولى الجامعات والهيئات والمراكز البحثية ترشيح الباحثات وفق الضوابط المحددة لكل فئة ومجال.

كيفية التقديم لجوائز الدولة 2026

يتعين على الراغبين في التقدم أو ترشيح الباحثين الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2026، وإرسال طلبات الترشح والمستندات والإنتاج العلمي عبر البريد، مع تأكيد الإرسال من خلال البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات والمتابعة.

وتستهدف منظومة الجوائز تقدير الإنجازات البحثية والعلمية في مختلف التخصصات، وتحفيز الباحثين على مواصلة الابتكار والإنتاج العلمي، بما يدعم تطور منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.

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