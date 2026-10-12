قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين : جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل
وزير الخارجية يثمن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية - المصرية
بكام الدولار الآن؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين
بعد جولته الآسيوية.. الرئيس السيسي يتحدث عن مكانة مصر والتحديات الاقتصادية
أبو العينين: موافقة برلمانية الجبهة الوطنية على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في إعلاء العدالة والمساواة
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية جديدة
مستشار وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية على مطار الرياض عمل إرهابي جبان
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تكشف تفاصيل فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
منار عبد العظيم

عرضت القناة الأولى تفاصيل إعلان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، المقامة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف اكتشاف المواهب لدى الأطفال والنشء وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والعلمية.

وسلطت القناة الضوء على تأكيد قنصوة أن الجائزة تمثل مبادرة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان واكتشاف المواهب في سن مبكرة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان القادر على التفكير والابتكار والمشاركة في مسيرة التنمية يمثل أساسًا لبناء الدولة العصرية.

كما استعرضت تصريحات الوزير بشأن دور الثقافة في تنمية شخصية الطفل وتوسيع مداركه وإثراء خياله من خلال الفنون والآداب والأنشطة الإبداعية، إلى جانب أهمية العلوم والتكنولوجيا في تشجيع النشء على تقديم أفكار وحلول مبتكرة تخدم المجتمع.

وتناولت التغطية تفاصيل الدورة السابعة، التي تستهدف فئتين عمريتين؛ الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والثانية من فوق 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وتضم ثلاثة مجالات رئيسية هي الآداب والفنون والإبداع والابتكار.

ويشمل مجال الآداب القصة القصيرة والشعر بالفصحى والعامية والتأليف المسرحي، فيما يتضمن مجال الفنون الرسم والتعبير البيئي والعزف الموسيقي والغناء التراثي والوطني، بينما يضم مجال الإبداع والابتكار التطبيقات الرقمية والمواقع الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب الابتكارات العلمية والنماذج الأولية.

وأبرزت القناة قيمة الجوائز المخصصة للفائزين، والتي تبلغ 40 ألف جنيه لكل فائز، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير، مع خضوع الأعمال المقدمة لمرحلتين من التقييم والتحكيم، تشملان فرز الأعمال وإجراء مقابلات شخصية مع المتأهلين لمناقشة مشاركاتهم.

كما أشارت التغطية إلى أن التقدم للجائزة يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، الذي يتيح الاطلاع على شروط المشاركة والتفاصيل الخاصة بكل فرع، فضلًا عن توجه وزارة الثقافة نحو تطوير مسارات إضافية لمتابعة المواهب ورعايتها بعد المشاركة، بما يضمن استمرار تنمية قدرات الأطفال والنشء في مختلف المجالات.

وأكد قنصوة أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لدعم المبدعين الصغار، مشددًا على أن الجائزة تمثل استثمارًا في عقول الأجيال الجديدة، وفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وإعدادها للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

القناة الأولى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: كالعادة يحصلون على مساعدة الحكام

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

الارز البايت

قبل أكل الأرز.. نصائح هامة لتجنب التسمم الغذائي

السوبر ماركت

قبل الشراء.. تفاصيل على عبوة الطعام لا يجب تجاهلها

ركوب الأمواج

دراسة صادمة لعشاق ركوب الأمواج.. تغير المناخ يهدد أشهر مواقع الرياضة العالمية

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد