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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الثقافة تعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل الدورة السابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تستضيف وزارة الثقافة بالعاصمة الجديدة، غداً الأثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع، للإعلان عن التفاصيل الكاملة وانطلاق فعاليات الدورة السابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الهام تحت الرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، وهي رعاية ترسخ يوماً بعد يوم لأهمية الجائزة كمنصة وطنية رائدة لاكتشاف ودعم المواهب الفنية والأدبية والعلمية في مرحلة الطفولة والنشء بمختلف محافظات الجمهورية، وتجسد حرص القيادة السياسية على توفير البيئة الحاضنة والمحفزة للمبدعين الصغار ليكونوا عماد مستقبل مصر الثقافي والحضاري.

وخلال المؤتمر الصحفى، سيعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الثقافة، تفاصيل الجائزة، واستعراض شروط التقديم في الفروع المختلفة، ومراحل التحكيم.

وسيحضر المؤتمر الصحفى، الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من القيادات الثقافية والإعلامية والشخصيات العامة.

جائزة الدولة للمبدع الصغير حرم السيد رئيس الجمهورية الرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي منصة وطنية رائدة القيادة السياسية

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