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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اطلق مشروعك فورا.. شروط حجز 400 وحدة صناعية جاهزة في 10 محافظات

حجز 400 وحدة صناعية جاهزة
حجز 400 وحدة صناعية جاهزة
خالد يوسف

يتزايد اهتمام المستثمرين ورواد الأعمال بمعرفة تفاصيل حجز 400 وحدة صناعية جاهزة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل 11 مجمعاً صناعياً في 10 محافظات، وتأتي هذه الخطوة الهامة مع إتاحة الحجز بنظامي التمليك أو الإيجار، وتوفير حزمة من التسهيلات غير المسبوقة التي تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بدء أنشطتهم الإنتاجية بسرعة، ودعم قطاع الصناعة الوطنية لتقليل الواردات وتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المحافظات.

موعد انتهاء حجز الوحدات الصناعية

حددت الهيئة الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026 لتلقي طلبات الحجز إلكترونيا، ما يجعل الأيام الأخيرة من المهلة فرصة أمام الراغبين في دخول القطاع الصناعي لاختيار الوحدات المناسبة لطبيعة مشروعاتهم، خاصة أن الوحدات المطروحة كاملة الإنشاءات والمرافق.

موعد انتهاء حجز الوحدات الصناعية

أماكن الوحدات الصناعية المطروحة في 10 محافظات

تتوزع الوحدات الصناعية الجديدة على 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، مع اختلاف نظام الحجز المتاح من مجمع إلى آخر، وجاءت الأماكن المعلنة على النحو التالي:

أماكن الوحدات الصناعية 

-الإسكندرية: مجمع مرغم 2 بنظام التمليك.

-المنوفية: مجمع السادات بنظام التمليك.

-الفيوم: المجمع المعدني بنظام التمليك والمجمع الخرساني بنظامي التمليك والإيجار.

-بني سويف: مجمع بياض العرب بنظام التمليك.

-المنيا: مجمع المطاهرة بنظام التمليك.

-أسيوط: مجمع عرب العوامر بنظام التمليك.

 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات

-سوهاج: مجمع غرب جرجا بنظام التمليك.

-الأقصر: مجمع البغدادي بنظام التمليك.

-أسوان: مجمع الجنينة والشباك بنظامي التمليك والإيجار.

-قنا: مجمع هو بنظامي التمليك والإيجار.

مساحات الوحدات الصناعية والأنشطة المتاحة

تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 48 و960 مترا مربعا، لتناسب احتياجات مشروعات صناعية مختلفة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، مع توفير وحدات جاهزة من حيث الإنشاءات والمرافق.

مساحات الوحدات الصناعية 

ويشمل الطرح أنشطة متنوعة، من بينها «الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية»، بالإضافة إلى صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

خطوات التقديم لحجز الوحدات الصناعية قبل غلق باب الحجز

-الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

-اختيار المجمع الصناعي المناسب لطبيعة النشاط.

حجز الوحدات الصناعية

-الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمجمع الصناعي.

-مراجعة المساحات المتاحة والأنشطة الصناعية المسموح بها.

-التعرف على نظام الحجز والشروط المطلوبة للتقديم.

رابط التقديم على 400 وحدة صناعية جاهزة 2026

يمكن للراغبين في حجز الوحدات الصناعية الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

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