طرح 400 وحدة صناعية مجهزة.. خطوات وطريقة التقديم إلكترونيا

في إطار جهود الدولة لتسريع عجلة التنمية الصناعية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إتاحة التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونياً لشغل 400 وحدة صناعية جديدة جاهزة للتسليم الفوري والمخصصة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية».

أولاً: الخريطة الجغرافية وتوزع المجمعات الصناعية

وتتوزع الوحدات المطروحة على 11 مجمعاً صناعياً في عدد من المحافظات لتغطي إقليماً واسعاً من الجمهورية (خاصة محافظات الصعيد والوجه البحري):

الأنشطة المستهدفة: تتيح الوحدات مزاولة قطاعات متعددة تشمل (الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والمستلزمات الطبية والحديدية).

تتيح الوحدات مزاولة قطاعات متعددة تشمل (الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والمستلزمات الطبية والحديدية). التجهيزات الفنية: تُسلم الوحدات كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل الفوري (كهرباء، مياه، صرف صحي، شبكات حريق) مع توافر المساحات المختلفة التي تناسب طبيعة كل نشاط تجاري وصناعي.

ثانياً: التسهيلات وحزمة المزايا للمستثمرين

وتضمن الطرح الجديد حزمة من التسهيلات المادية والإجرائية لتحفيز الشباب والمستثمرين على بدء أنشطتهم الإنتاجية:

نظام التخصيص: إتاحة الوحدات بنظامي «التمليك» أو «حق الانتفاع» بأسعار وقيم إيجارية نمطية ومحفزة. إلغاء التكاليف المعيارية: تقديم تسهيلات إجرائية تشمل تخفيض أسعار كراسات الشروط وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات لتخفيف الأعباء المالية عن المتقدمين.

الدعم التمويلي والإجرائي: خطوط تسهيلات مالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الوطنية لمساعدة المستثمرين في شراء الآلات والمعدات أو سداد ثمن الوحدات.

ثالثاً: آلية ومواعيد التقديم الإلكتروني

تطبيقاُ لمنظومة التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، يُتاح سحب الكراسات وتقديم المستندات خطوة بخطوة إلكترونياً:

طريقة التقديم: يتم سحب كراسة الشروط وتقديم المستندات ودراسات الجدوى عبر الموقع الرسمي لـ «منصة مصر الصناعية الرقمية».

يتم سحب كراسة الشروط وتقديم المستندات ودراسات الجدوى عبر الموقع الرسمي لـ «منصة مصر الصناعية الرقمية». خطوات التسجيل: إنشاء حساب على المنصة، اختيار المجمع والوحدة المطلوبة، ثم رفع الأوراق الرسمية وسداد الرسوم المقررة إلكترونياً دون الحاجة للتوجه لمقرات الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للشباب في مختلف المحافظات.