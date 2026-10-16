المصانع الصغيرة والمتوسطة بوابة نمو صناعة الملابس الجاهزة وزيادة الصادرات المصرية

تمثل صناعة الملابس الجاهزة أحد القطاعات الصناعية التي تمتلك فرصًا للتوسع في السوق المحلية وزيادة الصادرات، خاصة مع تنامي أهمية تحسين جودة المنتج وخفض تكاليف الإنتاج والالتزام بالمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية؛ لكن تحقيق هذه الفرص لا يتوقف على قدرات المصانع الكبرى وحدها، بل يرتبط أيضًا بمدى قدرة المصانع الصغيرة والمتوسطة على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمالة وتطبيق معايير الجودة.

الدعم الفني والتدريب وتأهيل المنشآت الصناعية

ومن هنا تبرز أهمية الدعم الفني والتدريب وتأهيل المنشآت الصناعية للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير، بما يساعدها على تجاوز العقبات التي تواجهها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وفي هذا الإطار، تعمل غرفة صناعة الملابس الجاهزة على مساندة المصانع الراغبة في التطوير، بالتعاون مع الجهات المعنية بتحديث الصناعة وتأهيل المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

تطوير القطاع ورفع كفاءة المصانع

وأكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال وضع السياسات العامة التي تسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءة المصانع، مع إعطاء أولوية لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات التي تعوق نموها واستمرارها في السوق.

طبيعة التحديات التي تواجه المصانع

وأوضح عبد السلام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن طبيعة التحديات التي تواجه المصانع تختلف بحسب حجم المنشأة وإمكاناتها، لافتًا إلى أن المصانع الكبرى غالبًا ما تمتلك الخبرات والقدرات التي تساعدها على التعامل مع المشكلات التشغيلية، بينما تمثل هذه التحديات عائقًا أكبر أمام المصانع الصغيرة التي تحتاج إلى دعم متخصص لتطوير أدائها.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة هذه المصانع من خلال توفير الدعم الفني والتدريب اللازمين لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير جودة المنتجات، بما يساعدها على بناء قدرات إنتاجية أكثر تنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن برامج التدريب تستهدف أيضًا الكوادر العاملة في المصانع متوسطة الحجم، وتشمل مجالات التخطيط والإنتاج والجودة، بهدف تنمية مهارات العاملين وإكسابهم الخبرات التي تحتاج إليها المنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى منتجاتها والاستعداد لدخول الأسواق الدولية.

مركز تحديث الصناعة

وفيما يتعلق بمتطلبات التصدير، أوضح عبد السلام أن مركز تحديث الصناعة يقدم دعمًا للمصانع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الحصول على الشهادات المطلوبة، من خلال تعريفها بالاشتراطات والمعايير الواجب استيفاؤها، ومساندتها في استكمال الإجراءات والتقدم للحصول على الشهادات اللازمة.

ولفت إلى أن منح هذه الشهادات يأتي بعد تقييم المصنع ومراجعة الإجراءات المتبعة داخله، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يتحمل تكلفة هذه الخدمة، بما يخفف الأعباء المالية عن المصانع المستفيدة ويمنحها فرصة أكبر لاستكمال متطلبات التأهيل للتصدير.

وشدد عبد السلام على أن تطوير صناعة الملابس الجاهزة يتطلب العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة على المنافسة السعرية في الأسواق العالمية، مؤكدًا ترحيب الغرفة بجميع المصانع التي لديها رغبة حقيقية في التطوير، واستعدادها لتقديم المساندة وفقًا لاحتياجات كل مصنع وطبيعة التحديات التي يواجهها.