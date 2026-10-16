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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تدريب 4500 عامل.. تحرك جديد لسد عجز العمالة في مصانع الملابس الجاهزة

الملابس
الملابس
البهى عمرو

في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة، تتحرك غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لتأهيل آلاف العمال وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة التي يحتاجها القطاع، في ظل التحديات المرتبطة بنقص العمالة المدربة وارتفاع أهمية الجودة وكفاءة الإنتاج. 

وكشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، عن تنفيذ مشروع لتدريب 4500 عامل بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية، بهدف رفع كفاءة العمالة وتلبية احتياجات المصانع.

تدريب 4500 عامل لتلبية احتياجات المصانع

 

وأكد الدكتور محمد عبد السلام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة تعمل على توفير احتياجات المصانع من العمالة المدربة، من خلال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، والاستفادة من إمكانات صندوق تمويل التدريب بوزارة القوى العاملة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المشروع يستهدف تأهيل العمالة ورفع كفاءتها الفنية، بما يساعد المصانع المصرية على مواجهة نقص الكوادر المتخصصة وتحسين مستويات الأداء والإنتاج.

تصميم الباترون على رأس التخصصات المطلوبة

 

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بالتخصصات التي تعاني نقصًا في العمالة المؤهلة، وفي مقدمتها تصميم الباترون، باعتباره إحدى المراحل الأساسية في صناعة الملابس الجاهزة.

وأضاف أن الغرفة نفذت 3 دورات تدريبية متخصصة في تصميم الباترون، بواقع 20 متدربًا في كل دورة، بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتصميم الباترونات وإتقانها، سواء بالطرق اليدوية التقليدية أو باستخدام برامج الكمبيوتر.

وأكد أن توفير كوادر مؤهلة في هذا التخصص يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الأخطاء خلال مراحل التصنيع.

برامج تدريبية في التخطيط والإنتاج والجودة

 

وأوضح عبد السلام أن خطط التدريب لا تقتصر على تصميم الباترون، بل تمتد إلى مجالات حيوية أخرى داخل المصانع، تشمل التخطيط والإنتاج والجودة ومراقبة الجودة، إلى جانب تخصصات إضافية تُحدد وفقًا لطبيعة نشاط كل مصنع واحتياجاته الفعلية.

وأشار إلى أن توجيه البرامج التدريبية نحو التخصصات المطلوبة يساعد على سد الفجوات في سوق العمل، ويمنح المصانع القدرة على تطوير عملياتها وتحسين كفاءة التشغيل.

غرفة الملابس الجاهزة تدعو المصانع لتحديد احتياجاتها

 

ودعا رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أصحاب المصانع وأعضاء الغرفة إلى التواصل معها وتحديد التحديات التي تواجههم بدقة، خاصة فيما يتعلق بنقص العمالة الفنية، أو الحاجة إلى مشرفي جودة ومخططي إنتاج ومتخصصين في متابعة تنفيذ الطلبات.

وشدد على استعداد الغرفة لتقديم الدعم والمساندة للمصانع التي تسعى إلى تطوير أدائها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين القطاع الصناعي وجهات التدريب لضمان إعداد عمالة تتناسب مهاراتها مع احتياجات الإنتاج الفعلية.

تأهيل العمالة ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

 

واختتم عبد السلام بالتأكيد على أن تأهيل العمالة وتوفير الكوادر المتخصصة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويدعم فرص نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

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