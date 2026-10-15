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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غرفة صناعة الملابس: تدريب 4500 عامل لسد عجز العمالة المؤهلة.. ودورات متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

كشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، عن تنفيذ مشروع لتدريب 4500 عامل في قطاع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية، بهدف تأهيل العمالة ورفع كفاءتها، ومساعدة المصانع المصرية على مواجهة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

احتياجات المصانع من العمالة المدربة

وأوضح عبد السلام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة تتحرك لتوفير احتياجات المصانع من العمالة المدربة، من خلال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، والاستفادة من إمكانات صندوق تمويل التدريب بوزارة القوى العاملة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لإطلاق برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بالتخصصات التي تعاني نقصًا في العمالة المؤهلة، وفي مقدمتها تصميم الباترون، الذي يمثل إحدى المراحل الأساسية في صناعة الملابس الجاهزة، مؤكدًا أن توفير كوادر متمكنة في هذا المجال يساعد المصانع على تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن الغرفة نفذت 3 دورات تدريبية متخصصة في تصميم الباترون، بواقع 20 متدربًا في كل دورة، بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتصميم الباترونات وإتقانها، سواء بالطرق اليدوية التقليدية أو باستخدام برامج وتطبيقات الكمبيوتر.

التخطيط والإنتاج والجودة ومراقبة الجودة

وأكد أن خطط التدريب تمتد إلى عدد من المجالات الحيوية داخل المصانع، من بينها التخطيط والإنتاج والجودة ومراقبة الجودة، إلى جانب تخصصات أخرى يتم تحديدها وفقًا لطبيعة النشاط واحتياجات كل مصنع، بما يضمن توجيه التدريب نحو سد الفجوات الفعلية في سوق العمل.

ودعا عبد السلام أصحاب المصانع وأعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى التواصل مع الغرفة وتحديد التحديات التي تواجههم بدقة، خاصة ما يتعلق بنقص العمالة الفنية أو الاحتياج إلى مشرفي جودة ومخططي إنتاج ومتخصصين في متابعة تنفيذ الطلبات، مشددًا على استعداد الغرفة لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمصانع التي تسعى إلى تطوير أدائها.

تأهيل العمالة وتوفير الكوادر المتخصصة

واختتم بالتأكيد على أن تأهيل العمالة وتوفير الكوادر المتخصصة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

الملابس الملابس الجاهزة صناعة الملابس

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