استدراج عبر سناب شات.. سائق وزوجته يجردان طالبًا من ملابسه ويصوراه في وضع مخل من أجل المال

استدرجت سيدة شابًا جامعيًا تعرفت عليه عبر تطبيق «سناب شات» إلى شقتها في كرداسة، قبل أن تفاجئه برفقة زوجها، حيث اعتديا عليه وجرداه من ملابسه وصوراه في وضع مخل، ثم أجبراه على تحويل مبلغ مالي إلى حساب بنكي خاص بالزوج، لتنتهي الواقعة بضبط المتهمين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ طالب يكشف تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حضر طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، يدرس بجامعة 6 أكتوبر، إلى قسم شرطة كرداسة، وحرر محضرًا اتهم فيه سيدة تعرف عليها عبر تطبيق «سناب شات» باستدراجه إلى شقتها بدائرة القسم.

وأوضح الطالب في بلاغه أنه فوجئ فور وصوله بوجود شخص آخر برفقتها، حيث اعتديا عليه وخلعا ملابسه بالقوة، وصوراه عاريًا، قبل أن يجبراه على تحويل مبلغ مالي إلى الحساب البنكي الخاص بأحد المتهمين.

ضبط المتهمين والعثور على مقطع مصور

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا وزوجها، ويعمل سائقًا ويبلغ من العمر 27 عامًا، كما جرى ضبط والد المتهمة الأولى، البالغ من العمر 50 عامًا، على خلفية الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما عُثر بحوزة الزوج على هاتف محمول يحتوي على مقطع مصور للمجني عليه.

حبس المتهمين 4 أيام

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.