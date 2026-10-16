لم ترحم صرخاته.. القصة الكاملة لاعتداء سيدة على صغيرها ببولاق الدكرور

سلمت السيدة المتهمة بالاعتداء على طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، نفسها إلى قسم الشرطة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تعتدي على صغيرها بالضرب على الوجه، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

فيديو الاعتداء على رضيع يشعل الغضب

بدأت تفاصيل الواقعة مع تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا، أظهر سيدة تعتدي على طفلها الرضيع، ما أثار موجة من الغضب بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة فحص الفيديو والتحقق من ملابساته، والتدخل لضمان سلامة الطفل وحمايته من أي أذى.

وأثار المقطع المتداول حالة من الاستياء، خاصة أن الطفل لم يتجاوز عمره 6 أشهر، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حال ثبوت صحتها.

استغاثة منسوبة لوالد الطفل تكشف تفاصيل الخلافات الأسرية

وتزامن انتشار الفيديو مع تداول استغاثة منسوبة إلى والد الرضيع، تحدث خلالها عن وجود خلافات ومشكلات أسرية مع زوجته، انتهت بانفصالهما، مع بقاء الطفل في حضانة والدته.

وأعادت الاستغاثة المتداولة تسليط الضوء على ملابسات الواقعة، وسط مطالبات بالتحقق من حقيقة ما ورد بها، والوقوف على ظروف الطفل المعيشية ومدى تمتعه بالرعاية والحماية اللازمتين.

الأم تسلم نفسها للشرطة بعد انتشار الفيديو

وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة من خلال الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة، للتحقق من تفاصيل ما جرى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.