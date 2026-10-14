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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الطفل
الطفل
محمد شراط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا، يظهر سيدة تعتدي على طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، بالضرب على الوجه والرأس ببولاق الدكرور، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين، وسط مطالبات بسرعة التحقق من ملابساتها والتدخل لحماية الطفل.

سيدة تعتدي على طفل 

وجاء تداول المقطع بالتزامن مع انتشار استغاثة منسوبة إلى والد الطفل، تحدث خلالها عن وجود خلافات ومشكلات مع زوجته، انتهت بانفصالهما، مع بقاء الرضيع في حضانة والدته.

وأثار الفيديو المتداول ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بفحص المقطع والتحقق من صحة ما يتضمنه، والوقوف على حقيقة الواقعة وهوية أطرافها، مع التأكد من سلامة الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.

مواقع التواصل مقطع فيديو سيدة تعتدي طفل رضيع وزارة الداخلية

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