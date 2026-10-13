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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الداخلية الأسبق يكشف رد فعل محمد مرسي لما شاف رئيس مصلحة السجون فى اجتماع الأعلى للشرطة

وزير الداخلية الأسبق
وزير الداخلية الأسبق

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، عن كواليس لقاءاته بـ محمد مرسي، وعن طبيعة تعامله مع المسؤولين خلال فترة حكمه، ودور مكتب الإرشاد في توجيه قراراته.

وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف: «محمد مرسي كان حاطط شيخ الأزهر في دماغه، ومحمد مرسي مكنش ليه كلمة، كان بينفذ ما يُطلب منه من مكتب الإرشاد».

وأضاف أن جماعة الإخوان سقطت لأنها كانت تريد إدارة الدولة بطريقة الحزب ومكتب الإرشاد، مؤكدا أنها سقطت سقوطًا ذريعًا.

وأوضح: «قابلت محمد مرسي 6 مرات، وكان عايز يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، فقلت له: بلغني قبلها بـ24 ساعة، عشان بجيب مديري الأمن على مستوى الجمهورية».

وتابع: «وأول مرة يدخل ويشوفهم كلهم لواءات، ومرسي اللي كان بينام على البرش في وادي النطرون داخل عليهم وهو رئيس الجمهورية، حتى طريقته مش طريقة رئيس أصلًا».

واستكمل: «كنت بعرفه عليهم، وهو داخل جيت عند محمد نجيب، رئيس قطاع السجون، قاله: أهلًا أهلًا، وسلم عليه بحرارة، ولما اجتمع معانا مقلش حاجة مفيدة».

الداخلية محمد مرسي مكتب الإرشاد

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