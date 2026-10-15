هددتها وطلبت منها تنزل معاها.. والدة طالبة المترو تكشف تفاصيل الاعتداء على ابنتها

علّقت والدة الطالبة التي تعرضت للاعتداء بالضرب على الوجه من سيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، على الواقعة التي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت والدة الطفلة عبر حسابها على فيسبوك: “بنتي طالبة وراجعة بعد يوم طويل من الدروس والمدرسة سيدة طلبت منها تقوم من مكانها قالتلها لسه قاعدة وجايه من مشوار طويل وتعبانة اعتدت عليها بالضرب أمام الركاب”.

وتابعت: “هددت بنتي وطلبت منها تنزل معاها لولا تدخل السيدات كان ممكن الموقف يتطور بشكل اخطر”.

وجاءت الواقعة بعد مشادة داخل عربة المترو، على خلفية مطالبة السيدة للطالبة بالقيام من مقعدها حتى تتمكن من الجلوس، حيث تطور الموقف إلى اعتداء بالضرب على وجه الطالبة، ما أثار استياء المتابعين ودفعهم للمطالبة بمحاسبة المتسببة في الواقعة.

وتصدرت الواقعة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة احترام الركاب ومنع التجاوزات داخل وسائل النقل العام.