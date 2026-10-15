قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. قنوات مجانية تذيع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي
روسيا.. تدمير 4 صواريخ وإسقاط 69 مسيرة في هجوم أوكراني على مصفاة نفط
إقبال على أول حلقة سمك بجنوب سيناء.. «الباغة» تخطف الأنظار بالطور.. والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا
أحمد كجوك: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص أولوية اقتصادية
​رئيس جامعة المنوفية يُصدر قرارات جديدة بتكليف قيادات أكاديمية بالعلوم الصحية والتجارة
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة بالضرب فى الإسكندرية
مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية خلال أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة ببانكوك.. صور
جريمة مزرعة الجيزة.. القبض على المتهمين باستدراج شاب والتعدي عليه بأداة حديدية وكلاب شرسة
نظام تقييم 2 بكالوريا|فرصتين للإمتحان والمجموع من 600..و50% من الأسئلة مقالي
القومي للمرأة: مواجهة الإدمان والتعاطي قضية أمن قومي
وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تبادل الخبرات في تشغيل المستشفيات وتصدير الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نظام تقييم 2 بكالوريا|فرصتين للإمتحان والمجموع من 600..و50% من الأسئلة مقالي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب البكالوريا المصرية ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريده عن نظام تقييم طلاب 2 بكالوريا هذا العام .

 مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا 

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .
2-  مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

فرصتين لدخول الامتحانات لطلاب 2 بكالوريا .. الأولى مجانا و الثانية بـ200 جنيه للمادة

يؤدى طلاب 2 بكالوريا  الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.



المجموع من 600 .. والمادة بـ100 درجة


وأن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصف الثاني بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.

كما نص القرار على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصف الثاني بكالوريا الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، وتوزع الدرجات كالتالي:

- مشروع 15 درجة
- تقييم أسبوعى 20 درجة
- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة
- السلوك والمواظبة 10 درجات
- التقييم الشهرى(1) 20 درجة
- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

ويكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري (الفنون والآداب) أو (ريادة الأعمال) وفقاً للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.

إثبات العذر للمتغيبين

ويتقدم الطالب الذي تغيب عن دخول الامتحان مرتين بعذرٍ قهري أن يتقدّم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر القهري؛ لتقوم برفعه للإدارة المركزية للتعليم العام (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)؛ للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.

وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان، ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان، مما يحول دون استمراره في الأداء، بتقرير يَعدُّه طبيب اللجنة، وآخر يَعدُّه رئيسها، ويُرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان للمرة الثانية مجانًا من عدمه، ومرفق تقرير بها؛ للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر في اعتماده.

نظام الامتحانات

-  نظام امتحانات الصف الثاني بكالوريا بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي 2026 / 2027.

البكالوريا المصرية نظام الدراسة نظام الدراسة والتقييم البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

الاهلي والزمالك

جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة لمواجهة انفلات أسعار الدروس والسناتر رغم تطبيق البكالوريا الجديدة

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: منتدى مصر فرصة للحوار.. والعبرة بما يتحول إلى نتائج ملموسة للمواطن

النائبة شيرين صبري

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة ترسم طريق حماية الدولة.. و«الوعي» سلاح مصر في مواجهة التحديات

بالصور

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد