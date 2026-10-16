قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس
رغيف خبز يقطف حياة صانعه.. مقتـ.ل فران على يد زميله بمنشأة ناصر
الطماطم المجففة بـ6000 دولار للطن.. نقيب الفلاحين يكشف مكاسب التصنيع الزراعي
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية السوري تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.. ويستعد لزيارة دمشق
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية القطري تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
60 مليار دولار .. العراق تكشف عن حجم خسائرها من الحرب الأمريكية ضد إيران
مغازلا زوجته| عمرو يوسف يشيد برقي وأناقة مهرجان الجونة السينمائي: ياريتني كنت معاهم
وزير الخارجية: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في المعادن لتعزيز التصنيع وخلق فرص عمل
ضوابط القبول والامتحانات بنظام «البكالوريا المصرية».. تعرف على مواعيد المحاولات ورسومها
مأساة في الهرم.. مصرع رضيع سقط من الطابق الخامس
مصر و18 دولة تدين افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس وتطالبها بالتراجع عن القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة في الهرم.. مصرع رضيع سقط من الطابق الخامس

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما لقى رضيع مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، ما نتج عن وفاته.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط رضيع من علو بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته.

وتم نقل جثمان الرضيع، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف الظروف التي أدت إلى سقوطه من الطابق الخامس، وتحديد أسباب الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

الداخلية الهرم الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق توجه رسالة لمنى زكي بعد تكريمها بمهرجان الجونة

ريهام عبد الغفور

رمضان 2027.. ريهام عيد الغفور تتعاون مع مريم نعوم في مسلسلها الجديد

مني زكي

منى زكي تتصدر فعاليات اليوم| أبرز عروض وندوات مهرجان الجونة.. اليوم

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد