سلاح أبيض وتهديد وسرقة.. سقوط طالبين اعتديا على زميلهما في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام سلاح أبيض على طلاب إحدى المدارس بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 9/ الجارى وحال توجهه للمنزل قام شخصين بإشهار "سلاح أبيض" وتهديده والإستيلاء منه على مبلغ مالى ولواذهما بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة أحدهما الظاهر بالصور(طالبين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وضُبط بحوزتهما (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





