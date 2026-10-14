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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 15 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق السنبلاوين.. بالأسماء

صوره للحادث
صوره للحادث
همت الحسينى

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 15 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أمام منطقة الزريقي بطريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث وانتقل ضباطالمباحث و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،  وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.
وأسفر الحادث عن مصرع  كلا من عبدالرحيم إبراهيم عبدالرحيم، 50 عامًا، قائد الميكروباص، ومحمود محمد أحمد، 22 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى.
كما أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، بإصابات تنوعت بين الاشتباه في كسور بالقدمين واليدين والفك، وجروح قطعية، وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، ونزيف بالأنف.
وتم  نقل 14 مصابًا إلى مستشفى السنبلاوين واخرى للدولى 

كما أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، وهم أحمد محمد عبدالرازق، 30 عاما ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وتامر محمدي هلال، 43 عاما ، كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم وسحجة بالوجه.ومحمد أشرف عمر، 20 عاما ، اشتباه كسر بالفك.

كما اصيب عبدالحميد أشرف أحمد، 20 عاما ، جرح قطعي بالحاجب الأيمن ونزيف بالأنف وكدمات بالجسم ومنة محمد علي، 20 عاما ، بكدمات بالجسم

كما اصيبت روان إيهاب محمد، 22 عاما ، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم.  ومحمد أيمن بدران، 21 عاما ، اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالوجه ورشا عراقي أحمد، 18 عاما ، اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات بالجسم..

كما اصيبت إيمان هاني عطية، 19 عاما ، كدمات بالجسم ونزيف بالأنف.

وعلا محمد عطية، 19 عاما ، كدمات بالجسم. والطنطاوي نظمي كامل، 18 عاما ، كسر باليد اليسرى ونزيف بالأنف وكدمات بالجسم.

واصيب محمد الشحات حسانين، 38 عاما، كدمة بالعين اليسرى ونزيف بالأنف واشتـباه كسور باليد والساق اليسرى. وآية محمد رشدي، 19 عاما ، كسر باليد اليسرى وجرح بالشفة العليا.

 وأحمد حمادة حسانين، 24 عاما ، كسر باليد اليسرى.ميادة ممدوح إبراهيم، 36 عاما ، كدمات بالجسم.

تم  نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين 

 العام، فيما نُقلت المصابة ميادة ممدوح إبراهيم، 36 عامًا، إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتواصل الجهات المعنية متابعة ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الدقهلية محافظة السنبلاوين نقل

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