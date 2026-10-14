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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يزرع شجرة.. ويؤكد استمرار التوسع في المساحات الخضراء

زراعة أشجار
زراعة أشجار
همت الحسينى

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بزراعة شجرة بشارع قناة السويس بالمنصورة، بالتزامن مع تسليم دفعة جديدة من الأشجار للمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ للمبادرة الرئاسية " 100مليون شجرة"، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود الدولة المصرية للتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء.

وأكد المحافظ  أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع والميادين والمنشآت العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد  “مرزوق” على ضرورة الاستفادة المثلى من الأشجار التي يتم تسليمها وزراعتها، مع اختيار المواقع المناسبة لزراعتها، والالتزام بتوفير الرعاية اللازمة لها، من خلال أعمال الري والصيانة الدورية، لضمان نموها واستدامتها وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة من المبادرة.

وقال المحافظ إن نجاح المبادرة لا يتوقف عند زراعة الأشجار فحسب، بل يتطلب المتابعة المستمرة والاهتمام بها والحفاظ عليها، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان تحقيق الاستفادة المستدامة منها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور عماد النجار، مدير الإدارة العامة للشئون البيئية،  يسرا البنا مدير إدارة التكافل الاجتماعي والخدمات غير المالية بجمعية رجال الأعمال، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الدقهلية محافظة محافظ قناة السويس

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