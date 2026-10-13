محافظ الدقهلية يتابع حملة ليلية لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام بمركز المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مجهود حملة ليلية لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام بمركز ومدينة المنصورة، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي، على مدار اليوم، والتصدي الحاسم لكافة المخالفات، ومنع جميع أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة المرور بالطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة المركبات المخالفة، وإزالة التعديات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تابعت د أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأشرفت على أعمال حملة ليلية لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالطريق الدائري، بمنطقة الصينية بطريق ميت خميس، وذلك بإشراف ميداني من الدكتورة عبير أحمد نائب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارات، الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد من الشماسي والموازين والستاندات المخالفة واللافتات، ورفع الإشغالات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية بجميع المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.