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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للمرة الثانية.. إحالة أوراق المتهم بقتل خالته في الدقهلية إلى المفتي

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة خالته، الحاجة ماجدة محمد سالم يوسف، بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية، إلى  مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام للمرة الثانية، وحددت جلسة دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 15373 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وجاء القرار عقب الاستماع إلى المرافعات، في القضية التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي قرية منشأة مبارك والقرى المجاورة، بعد الكشف عن ملابسات العثور على جثة  السيدة، البالغة من العمر 61 عامًا، مدفونًا في محيط مصرف زراعي، في واقعة اتهم فيها إبن شقيقتها بقتلها والاستيلاء على بعض مشغولاتها الذهبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بلاغًا بتغيب السيدة ماجدة محمد محمد سالم، 61 عامًا، في ظروف غامضة، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إلى تكثيف التحريات وتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات اختفائها.

وأسفرت أعمال البحث، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، عن العثور على جثمان السيدة مدفونًا على جسر مصرف زراعي بين عزبتين بدائرة مركز منية النصر، حيث عُثر عليها مكبلة اليدين والقدمين، وموضوعة داخل جوال بلاستيكي، في محاولة لإخفاء الجثمان والتستر على الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، وهو إبن شقيقة المجني عليها، كان وراء ارتكاب الواقعة، حيث جرى تتبع خط سيره من خلال كاميرات المراقبة، وتوصلت التحريات إلى استدراج المجني عليها، كما كشفت التحقيقات عن بيعه بعض مشغولاتها الذهبية عقب اختفائها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويدعى قنديل السيد محمد أحمد قنديل 44 عاما ، ابن شقيقة المجني عليها، وبمواجهته بالأدلة، أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بالمعلومات الخاصة بالقضية.

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم، 
«قنديل» 44 عاما ، ويعمل نجار موبيليا ومقيم بقرية منشأة مبارك التابعة لمركز منية النصر، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.


ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الواقعة تعود إلى يوم 13 يونيو 2025، بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث اتهمت النيابة المتهم بأنه عقد العزم على قتل المجني عليها، على خلفية مروره بضائقة مالية، تمهيدًا للاستيلاء على مصاغها الذهبي.


 

الدقهليه محافظة المنصوره منية النصر

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