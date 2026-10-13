الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقرية البيضاء بتمي الأمديد لحماية الملكيات الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقم 377 لسنة 2026، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية البيضاء التابعة لمركز تمي الأمديد، بما يتوافق مع الأوضاع القائمة على الطبيعة، حفاظًا على الملكيات الخاصة للمواطنين.

ونص القرار على إلغاء الشارع المحدد برقم (1)، والبالغ عرضه 4 أمتار، إلى جانب إلغاء جزء من الشارع المحدد برقم (2)، والبالغ عرضه 6 أمتار، وذلك وفقًا للرسم الموضح بالقرار.

وأكد القرار ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية البيضاء، وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، على ألا تتعارض التعديلات مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.