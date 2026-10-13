طالبة تبتلع دبوسا داخل إحدى مدارس الدقهلية

أصيبت طالبة إثر ابتلاعها دبوسًا أثناء وجودها داخل مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطةالنجدة يفيد بابتلاع طالبة دبوسًا داخل مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطالبة تدعى أماني محمد زين عبد المنعم، 15 عامًا، ومقيمة بمدينة السنبلاوين.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى السنبلاوين لتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات اللازمة، للاطمئنان على حالتها الصحية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.