مات في بيته بعد الإفراج عنه.. مصدر أمنى ينفي وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بوفاة نزيل داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة تدهور حالته الصحية.

وأكد المصدر أن المذكور كان مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة إحدى القضايا ، وأُفرج عنه بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٦، وتُوفى طبيعياً بتاريخ ١٣/أكتوبر الجارى بمحل إقامته بمحافظة الشرقية.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق ونشر الشائعات فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة وهو ما يدركه الرأى العام ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.