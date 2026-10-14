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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 13 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري بأسيوط يعثر على جثمان شاب غرق في نيل بني شقير

لحظة انتشال جثمان الشاب إسلام بعد 13 يوما من البحث
لحظة انتشال جثمان الشاب إسلام بعد 13 يوما من البحث
إيهاب عمر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، في العثور على جثمان الشاب" إسلام .م . ط " ، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، بعد أن جرفه التيار أثناء نزوله للاستحمام، وذلك عقب عمليات بحث متواصلة استمرت 13 يومًا ليلًا ونهارًا، بمشاركة واسعة من أهالي القرية.

13 يومًا من البحث المتواصل

وضربت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل، بعدما واصلت جهودها على مدار 13 يومًا دون توقف، وسط ظروف صعبة وتحديات متعددة، حتى تمكنت من العثور على جثمان الشاب الغريق، في مهمة إنسانية استهدفت إنهاء معاناة أسرته وتمكينها من دفنه بمقابر العائلة.

وجاءت جهود البحث بتوجيهات اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، وإشراف العميد أحمد سعد، مدير إدارة الحماية المدنية، وبقيادة الرائد ياسر النحاس والرائد خالد جودة، حيث واصلت فرق الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث في مياه النيل ومحيط موقع الغرق حتى العثور على الجثمان.

أهالي بني شقير يشاركون في رحلة البحث

وعلى مدار الأيام الماضية، عاش أهالي قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط حالة من الترابط والتكاتف مع قوات الإنقاذ النهري، وشاركوا في جهود البحث على ضفاف نهر النيل، في مشهد إنساني عكس تضامن أبناء القرية مع أسرة الشاب الغريق.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية منذ وقوع الحادث، في الوقت الذي عاشت فيه أسرة الشاب حالة نفسية صعبة، مع استمرار عمليات البحث طوال تلك الأيام، وسط ترقب وأمل في العثور على الجثمان وإنهاء معاناة الأسرة التي انتظرت عودته لدفنه بمقابر العائلة.

شكر لرجال الشرطة والحماية المدنية والأهالي

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي القرية عقب العثور على الجثمان، بعد 13 يومًا من القلق والترقب، ووجّه الأهالي الشكر إلى رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى جانب كل من شارك في جهود البحث وقدم الدعم والمساندة للأسرة طوال فترة الأزمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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