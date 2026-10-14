نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع العملات المزيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع العملات المحلية المزورة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع العملات المحلية المزورة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مزورة وطلبة من راغبى الحصول عليها تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.