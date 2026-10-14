القبض على شخص انتحل صفة مدير اشتراكات بأحد الأندية للنصب على الأعضاء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية) بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى باسم وهمى وإنتحاله صفة مدير إشتراكات وحجوزات بأحد الأندية الرياضية وإستغلالها فى النصب والإحتيال على أعضاء النادى من خلال متابعة منشورات الأعضاء بمواقع التواصل الإجتماعى راغبى تجديد عضويتهم أو حجز شاليهات تابعة للنادى والتواصل معهم هاتفياً بالصفة المنتحلة وطلب مبالغ مالية منهم وتحويلها على محفظته الإلكترونية ، وغلق هاتفه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول ، لاب توب "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تم الإستدلال على عدد من ضحاياه ، وبسؤالهم إتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.