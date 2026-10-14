من الزواج إلى شهادات الميلاد.. مشروع صندوق دعم الأسرة يحدد رسوما ومصادر تمويل متعددة

حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من مصادر التمويل التي تستهدف توفير الموارد اللازمة لدعم الأسرة والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بمشروع القانون.

وتتنوع مصادر التمويل المقترحة بين مساهمة تأسيسية من الدولة، ورسوم مرتبطة ببعض المعاملات والوثائق الرسمية، ونسب من إيرادات جهات وصناديق محددة، إلى جانب عوائد الاستثمار والتبرعات ومصادر أخرى.

مليار جنيه من الدولة دفعة تأسيسية للصندوق

نص مشروع القانون على تخصيص دفعة تأسيسية للصندوق بقيمة مليار جنيه من الدولة فور العمل بالقانون، إلى جانب عدد من الرسوم المرتبطة بالزواج والطلاق والتصادق على الزواج، تشمل:

1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة.

1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

5000 جنيه عن واقعة الزواج حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.

رسوم على المصروفات الدراسية والقبول بالأندية

وتضمنت موارد التمويل المقترحة رسومًا مرتبطة ببعض الخدمات التعليمية والأنشطة الاجتماعية والرياضية، على النحو التالي:

2% من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.

100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية.

250 جنيهًا للاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا لتجديد العضوية السنوية.

10% من مقابل الإيجار أو التخصيص للأماكن المخصصة للأفراح والحفلات والفعاليات بالفنادق والأندية والدور والقاعات.

خصومات شهرية من الرواتب ورسوم على الوثائق الرسمية

وشملت مصادر التمويل الواردة بالمشروع خصومات شهرية من العاملين، وفقًا لصافي الرواتب، إلى جانب رسوم على بعض الوثائق والمعاملات الرسمية:

5 جنيهات شهريًا من العاملين الذين لا يتجاوز صافي رواتبهم 10 آلاف جنيه، و10 جنيهات ممن تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ.

10 جنيهات على صحائف وطلبات دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.

20 جنيهًا لمستخرج وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لمستخرج وثيقة الطلاق.

25 جنيهًا لأول مستخرج شهادة ميلاد، و3 جنيهات لكل مستخرج تالٍ.

10 جنيهات لمستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات لمستخرج بطاقة الرقم القومي.

نسب من إيرادات قناة السويس وجهات وصناديق أخرى

وحدد مشروع القانون عددًا من الموارد المرتبطة بصافي إيرادات جهات وصناديق محددة، تشمل:

1% من صافي إيرادات قناة السويس.

3% من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات.

1% من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري.

كما تتضمن الموارد الإضافية عوائد استثمار أموال الصندوق، والمنح والهبات والتبرعات والقروض والغرامات ومقابل التصالح، وفقًا لما ينظمه مشروع القانون.

تحصيل أحكام النفقة من المرتبات والمعاشات

وتضمن المشروع آليات لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الصندوق، من خلال الخصم من المرتبات والمعاشات في الحدود القانونية، أو سدادها وفقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون.

ويستهدف الصندوق، وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة، توفير التمويل اللازم لدعم الأسرة المصرية والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، على أن تخضع موارده وآليات تحصيلها للأحكام المنظمة التي يتضمنها التشريع المقترح.