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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتى 30 أكتوبر ..قرار عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2026/ 2027 حتى 30 أكتوبر 2026، بدلًا من 22 أكتوبر 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار يأتي حرصًا على مصلحة طلاب الشهادة الإعدادية، وإتاحة وقت إضافي لهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الالتزام بالموعد المعلن اليوم وإتمام إجراءات التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

المطلوب لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2027

  •  طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية من موقع الوزارة خلال الفترة من 1/10/2026 حتى 22/10/2026.
  •  عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6، ويكتب عليها اسم الطالب
  •  صورة شهادة الميلاد كمبيوتر
  •  ايصال سداد المصروفات الدراسية حكومي / رسمي لغات *إيصال سداد رسم الامتحان وقيمتة 158جنيهً
  •  ايصال سداد رسم استمارة النجاح ( الشهادة الكرتونية ) وقيمتها 100 جنيه
  •  طابع صندوق دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.
  •  حافظة بلاستيكية.
  •  صورتان من بطاقة ولي الأمر، مع كتابة رقم التليفون عليهما.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وكانت قد وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2027

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل للمديريات: من خلال متابعة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، تبين انخفاض نسب التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب المقيدين بمدارس المحافظة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنبيهات التالية :


-  حث مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الإعدادية على متابعة عملية التسجيل بشكل يومي.


- توجيه مسئولي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمدارس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحيوي للطلاب وأولياء الأمور لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الإعدادية

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