كيفية استخراج شهادة بيان درجات رسمى من الجامعة

يبحث الطلاب عن طريقة استخراج شهادة بيان درجات رسمي من الجامعة ، ويقصد بشهادة بيان الدرجات مستند يتضمن المقررات الدراسية، وعدد الساعات العملية والنظرية لكل مقرر، والتقدير والدرجة التي حصل عليها الطالب في كل فرقة دراسية.



شروط استخراج شهادة باين درجات من الجامعة

-يجب أن يكون الطالب أو الخريج نفسه هو مقدم طلب استخراج الشهادة ومستلمها، وإلا فلن يُقبل الطلب.

-في حالة تعذر حضور الخريج، يجب تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري لمن ينوب عنه في استخراج الشهادات أو استلامها.

-عند استخراج شهادات باللغة الإنجليزية، يجب إحضار صورة من جواز السفر.

خطوات استخراج شهادة بيان درجات رسمي من الجامعة

1. التقديم إلكترونيًا: الدخول إلى موقع الكلية الجامعية وتسجيل طلب استخراج شهادة بيان درجات.

2. إدخال البيانات الشخصية: تسجيل البيانات وفقًا لما هو مدون في شهادة الميلاد أو جواز السفر بالنسبة للطلاب الوافدين.

3. رفع المستندات المطلوبة: تحميل صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للطلاب الوافدين.

4. استخراج أكواد الدفع الإلكتروني: الدخول إلى موقع "خدمات الدفع الإلكتروني" ، واختيار «شئون الخريجين»، ثم تحديد نوع الخدمة والعدد المطلوب، للحصول على كود الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم من خلال خدمة «فوري».

5. سداد الرسوم المطلوبة: عند اختيار خدمة استخراج شهادة بيان درجات «تقديرات»، يجب استخراج كود دفع خاص بها، إلى جانب استخراج كود دفع لشهادة مؤمنة، كلٌّ على حدة.

6. رفع إيصالات السداد: تحميل إيصالات الدفع ضمن بيانات الطلب، مع مراعاة جمع أكواد الدفع المختلفة في إيصال واحد عند وجود أكثر من كود، ورفعه مع بيانات الطلب وفقًا للتعليمات المحددة.

7-تحميل صورة شخصية: بالنسبة لطلبات شهادات التقدير العام وبيان الدرجات، يجب تحميل صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، على أن يكون اسم ملف الصورة هو الرقم القومي للطالب.

8-تسجيل الطلب: الضغط على زر «تسجيل طلب خدمة» الموجود أسفل الصفحة، بعد التأكد من إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

استخراج شهادة بيان درجات من الكلية

• إذا كانت جامعتك لا تتيح التقديم الإلكتروني الكامل، توجه بنفسك إلى إدارة شؤون الطلاب (للطلاب المقيدين) أو مكتب شؤون الخريجين (للسادة الخريجين) في الكلية.

• قدم طلباً كتابياً لاستخراج بيان درجات وتحديد لغة الشهادة (عربي أو إنجليزي).

• سدد الرسوم المقررة في خزينة الكلية أو من خلال وسيلة الدفع المحددة واحتفظ بإيصال الدفع.