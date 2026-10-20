بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

يحتاج البعض لاستخراج بطاقة الرقم القومي فوري ومستعجل في نفس اليوم بسبب ظروف طارئة، وتوفر وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم من خلال عدة وسائل مختلفة نستعرضها لكم مفصلا في السطور التالية..

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.



أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بصورة سريعة عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية VIP الموجودة في عدد من المولات التجارية الكبرى، وكذلك مقر الأحوال المدنية في العباسية والسيارات المتنقلة، مع توافر خدمات تتيح الحصول عليها في مدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة وفق نوع الخدمة.

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي من مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسبة

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

استخراج بطاقة الرقم القومي من السيارة النموذجية

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

استخراج بطاقة الرقم القومي من ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسية والسيارات المتنقلة

يقدم مركز الأحوال المدنية النموذجي في العباسية خدمات عاجلة للحصول على البطاقة خلال فترة قصيرة، كما تتوافر خدمة السيارة النموذجية أو التصوير المنزلي، التي يمكن حجزها عبر الخط الساخن 15340 أو 16582 لإتمام الخدمة في محل الإقامة.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.