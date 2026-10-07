استلم بـ800 جنيه.. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية

يحتاج المواطنون لمعرفة أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية واستلامها في نفس اليوم والتكلفة المطلوبة، حيث نجحت وزارة الداخلية في إتاحة العديد من طرق استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم دون الحاجة للانتظار أيام.

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.

الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية

يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية في مصر عبر عدة أماكن رئيسية تابعة لقطاع الأحوال المدنية:



• مقر قطاع الأحوال المدنية الرئيسي: في منطقة العباسية بالقاهرة.

• المراكز النموذجية والمولات التجارية: مثل مول سيتي ستارز، كارفور، ومول العرب.

• السيارات النموذجية المتنقلة: التي توفر خدمات الاستخراج الفوري في الميادين والأماكن العامة.

• الخدمة المنزلية السريعة: عن طريق الاتصال بالأرقام الساخنة الخاصة بالخدمة (15340 أو 16582) لتوصيل مندوب في نفس اليوم.

استخراج بطاقة الرقم القومي فوري

أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي المصرية "الفورية" واستلامها مباشرة، توفيرا للوقت والجهد.

وتتيح الأحوال المدنية استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالعباسية وعددًا من مقارها في المحافظات بالوجه البحري والصعيد، حيث تساهم هذه الميزة في حصول المواطنين على البطاقات بشكل سريع.

استخراج البطاقة من المراكز النموذجية

كما يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بسرعة وخلال24 ساعة عبر المراكز النموذجية الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، ومن خلال المركز النموذجي أصبح بالإمكان استخراج بطاقة الرقم القومي (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف) خلال 24 ساعة فقط من خلال خدمة V.I.P للمواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة رقم قومي جديدة للطوارئ.

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي فوري

استخراج بطاقة الرقم القومي فوري يكلفك 800 جنيه، أو يمكن استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو خلال 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد في حالة استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي ، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي من مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسبة

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

استخراج بطاقة الرقم القومي من السيارة النموذجية

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

استخراج بطاقة الرقم القومي من ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.