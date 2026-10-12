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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026.. الرسوم والخطوات وطرق الحصول عليها أونلاين

أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026
أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026
محمد غالي

تعد شهادة الميلاد من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون لإنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية، ويزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على أسعار استخراج شهادة الميلاد لعام 2026، والطرق المتاحة للحصول عليها، سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو الخدمات الإلكترونية والماكينات الذكية.

استخراج شهادة الميلاد

أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026

تختلف رسوم استخراج شهادات الميلاد والوثائق المرتبطة بها بحسب نوع الخدمة وطريقة الحصول عليها، ووفقا للرسوم الواردة، جاءت تكلفة استخراج بعض الوثائق من المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية على النحو التالي:

شهادة ميلاد: 25 جنيها.
شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة: 45 جنيها.
شهادة وفاة: 25 جنيها.

خطوات استخراج شهادة الميلاد 2026 من السجل المدني

يمكن الحصول على شهادة الميلاد المميكنة من خلال التوجه إلى أحد فروع السجل المدني أو المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، واتباع الإجراءات التالية:

1. التوجه إلى مقر السجل المدني وتقديم طلب استخراج شهادة الميلاد.
2. استيفاء النموذج المخصص للحصول على صورة من الوثيقة أو المستند، والمعروف باسم نموذج 40، وفقا لنوع الطلب.
3. تقديم البيانات والمستندات المطلوبة للتحقق من هوية صاحب الشهادة وصحة المعلومات المسجلة.
4. في حالة عدم العثور على البيانات أو وجود اختلاف في بيانات الميلاد المسجلة إلكترونيا، قد يطلب تقديم مستخرج ورقي لشهادة الميلاد أو صورة معتمدة منه، لاستكمال إجراءات المراجعة أو التصحيح.
5. استلام الشهادة بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المقررة.

كيفية استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر منصة مصر الرقمية

تتيح الخدمات الرقمية إمكانية تقديم طلب استخراج بعض الوثائق الرسمية إلكترونيا، بما يقلل الحاجة إلى التوجه إلى مقار الأحوال المدنية.

ويمكن اتباع الخطوات التالية عند إتاحة الخدمة للمستفيد:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
2. اختيار خدمة استخراج شهادة الميلاد من قائمة خدمات الأحوال المدنية.
3. إدخال بيانات المستفيد واسم الأم بدقة، واستكمال البيانات المطلوبة.
4. مراجعة المعلومات المدخلة والتأكد من صحتها.
5. سداد الرسوم المقررة وفقا لوسيلة الدفع المتاحة.
6. تحديد عنوان الاستلام، إذا كانت خدمة التوصيل متاحة، وانتظار وصول الشهادة عبر البريد.

استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تعد ماكينات الأحوال المدنية الذكية إحدى الوسائل الحديثة للحصول على عدد من الوثائق الرسمية، إذ تعمل بطريقة مشابهة لماكينات الصراف الآلي، وتتيح تنفيذ بعض الخدمات بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

وتساعد هذه الماكينات على تسريع إجراءات استخراج الوثائق وتخفيف الضغط على المكاتب التقليدية، في إطار التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

توجد الماكينات الذكية في عدد من المواقع الحيوية والمراكز التجارية بالقاهرة والمحافظات، ومن بينها المواقع التالية، وفقا للمعلومات الواردة:

مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.
سيتي ستارز بمدينة نصر.
مول مكسيم.
سيتي سنتر المعادي.
مطار القاهرة الدولي.
مول طنطا بمحافظة الغربية.

استخراج شهادة الميلاد

من يحق له استخراج شهادة الميلاد؟

تخضع عملية استخراج شهادة الميلاد لشروط وضوابط تتعلق بصاحب الوثيقة وصفة مقدم الطلب، إذ لا تقتصر الخدمة بالضرورة على الشخص المعني وحده.

وتشمل الفئات الواردة ضمن المسموح لهم باستخراج الشهادة عددا من الأقارب، من بينهم:

صاحب الشهادة نفسه.
الأب والأم.
الأخ والأخت.
الزوجة والأبناء.
العم والجد والخال.

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