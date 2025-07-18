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خالد الغندور عن موقف وسام أبو علي مع الأهلي: يوم ليك ويوم عليك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور عن موقف وسام أبو علي مع الأهلي: يوم ليك ويوم عليك

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على موقف وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، بعد طلبه الرحيل.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "دي شخصية وسام ضغط علي ناديه السويدي بعد انضمامه بـ٣ شهور وكان باقي له ٤ سنوات عشان الفلوس المعروضة من الأهلي ودلوقتي بيضغط علي الأهلي وباقي له ٣ سنوات عشان الفلوس المعروضة من النادي الأمريكي وبعض الامتيازات الاخري يوم ليك ويوم عليك".

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وكشف محمد يوسف، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مهاجم الفريق وسام أبو علي، الذي يبدي رغبة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يتمسك فيه النادي ببقائه.

وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن موقف المهاجم الفلسطيني، في ظل تعارض موقفه مع رؤية النادي الفنية، التي ترى ضرورة استمراره ضمن التشكيلة خلال الموسم المقبل.

خالد الغندور الأهلي وسام أبو علي

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