قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب التجارية ابتزاز
الحزام المداري يؤثر على جنوب مصر.. والأرصاد: عاصفة ترابية حتى السبت
أسعار الدواجن اليوم الجمعة .. وهذا ثمن البيض الآن
جامعة مصر للمعلوماتية تطلق معرض "عودة للتراث" بدار الأوبرا غدا
باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي
الهلال يجدد عقد ياسين بونو لـ 2028.. الإعلان الرسمي خلال أيام
موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا
وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
أمريكا تنهي المغادرة الإلزامية لموظفيها في العراق وتبقي على تحذير عدم السفر
مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة
معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: حسين الشحات يرحل عن الأهلي بنهاية عقده

حسين الشحات
حسين الشحات
منار نور

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يزال ضمن صفوف الفريق حتى الآن، رغم ما يتردد حول رحيله المحتمل.

وقال زاهر خلال ظهوره في بودكاست «ع الدكة» الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق: "حسين الشحات مستمر في الأهلي حتى الآن، وقد ينتظر عرضًا من أجل خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل منتظم، بسبب صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق حالياً".

وتعليقًا على ما أُثير بشأن انتقاله إلى بيراميدز، قال زاهر:
"حسين الشحات تفاوض مع بيراميدز؟ أول مرة أسمع الكلام ده. اللاعب لا يزال على ذمة النادي الأهلي."

وأوضح أن الأهلي لن يبيعه لبيراميدز حاليًا، ولكن قد يرحل في نهاية عقده إذا لم تُجدد العلاقة.

واختتم قائلاً: "لا توجد أي مشاكل داخل غرفة ملابس الأهلي، والأجواء مستقرة داخل الفريق".

حسين الشحات الاهلي رحيل حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

مقر إقامة القنصل العام المصري في ملبورن

حفل استقبال لنيافة الأنبا رويس في القنصلية المصرية بملبورن | صور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي شهداء كنيسة العائلة المقدسة بغزة وتصلي من أجل المصابين

الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاقتراحات لتعديل لائحة الشعب والروابط لمدة أسبوعين

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد